Ropa naftowa wystrzeliła!

We wtorek po godz. 17.00 notowania ropy Brent na giełdzie w Londynie wzrosły o 0,44 proc., do 82,36 dol. za baryłkę, a amerykańskiej ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 0,64 proc., do 77,41 dol. za baryłkę.

We wtorek rano notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie wzrosły o 0,41 proc., do 82,34 dol., a amerykańskiej ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 0,48 proc., do 77,29 dol.

Rekordy po wybuchu wojny

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

PAP/kp

