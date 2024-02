Mocny spadek sprzedaży na rynku piwa

Sprzedaż mieszkań w sześciu największych polskich miastach spadła o 11,5 proc. w ujęciu kwartał do kwartału do 9,2 tys. lokali w II kw. br., podała firma JLL. W I połowie br. zostało zawartych łącznie ok.19,5 tys. transakcji, o 50 proc. mniej w porównaniu do najlepszego pod względem sprzedaży I półrocza 2021 r.