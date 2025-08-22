Powódź „chwilówek” – 480 tysięcy tylko w lipcu!

Firmy pożyczkowe udzieliły o 25,7 proc. więcej r/r pożyczek ratalnych na kwotę wyższą o 16 proc. r/r w lipcu br., a także o 12,5 proc. więcej pożyczek gotówkowych - „chwilówek” na kwotę wyższą o 26,4 proc. r/r oraz o 20,2 proc. więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 26,7 proc., podało Biuro Informacji Kredytowej.

„Liczba nowo udzielonych w lipcu br. pożyczek ratalnych wzrosła o +25,7 proc. r/r. W ujęciu wartościowym wzrost jest niższy i wyniósł +16 proc. r/r. To oznacza, że udzielane były głównie pożyczki ratalne na niższe kwoty, co znalazło swoje bezpośrednie odzwierciedlenie również w spadku r/r średniej kwoty udzielonej pożyczki ratalnej. W lipcu 2025 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 894 tys. pożyczek ratalnych na kwotę 600 mln zł. Średnia wartość nowo udzielonej w lipcu 2025 r. pożyczki ratalnej wyniosła 671 zł i była o 7,7 proc. niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej” - czytamy w komunikacie.

480 tys. „chwilówek” w lipcu - o 12,5 proc. wiecej niz przed rokiem

BIK wskazał też, że lipcowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni to 1,187 mld zł i była ona wyższa o +26,4 proc. r/r. W lipcu 2025 r. zostało udzielonych 480 tys. pożyczek przy dodatniej dynamice r/r (+12,5 proc.). Pożyczki do 60 dni stanowiły 70,1 proc. wartości i 85,0 proc. liczby wszystkich udzielonych w lipcu 2025 r. pożyczek gotówkowych. Średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni udzielonej w lipcu 2025 r. wyniosła 2 740 zł i była o 12,8 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w lipcu 2024 r.

Pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni udzielono w lipcu br. łącznie 85 tys. szt. i na wartość 506 mln zł. W porównaniu z lipcem 2024 r. oznacza to wzrost w ujęciu liczbowym o (+20,2 proc.) i wartościowym o (+26,7 proc.). Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w lipcu 2025 r. na okres dłuższy niż 60 dni wyniosła 5 948 zł i była o 5,3 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej w lipcu 2024 r. W pożyczkach gotówkowych w obu segmentach odnotowano w lipcu historyczne rekordy sprzedaży, podano również.

„W lipcu br. podobnie jak w poprzednich miesiącach w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki ratalne, zaś w ujęciu wartościowym pożyczki gotówkowe. Jest to typowa cecha polskiego rynku pożyczek pozabankowych” – podano.

Rynek „chwilówek” urósł w I półroczu o prawie 16 proc. r/r

W okresie styczeń-lipiec 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku firmy pożyczkowe udzieliły więcej o (+15,8 proc.) pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni, o (+21 proc.) pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni oraz o (+24,7 proc.) więcej pożyczek ratalnych. W ujęciu wartościowym dynamiki dla poszczególnych rodzajów pożyczek wyniosły: dla pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni (+30,3 proc.), pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni (+30,1 proc.) oraz pożyczek ratalnych (+16,5 proc.), zakończono. ISBnews, sek

