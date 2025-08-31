Putin i Xi wspólnie na przełomowym szczycie

Przywódca Rosji Władimir Putin przybył w niedzielę do Tiencinu w północno-wschodnich Chinach, gdzie odbędzie się dwudniowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW), w którym wezmą udział przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym Indii i Kazachstanu.

Chińska telewizja: stosunki między Chinami a Rosją najlepsze w historii

O przybyciu Putina, który został powitany na czerwonym dywanie, poinformowały rosyjskie i chińskie media. Cytowana przez agencję Reutera chińska państwowa stacja telewizyjna CCTV oceniła, że stosunki między Chinami a Rosją są „najlepsze w historii”.

Reuters przypomniał, że przed wizytą Putin ostro skrytykował zachodnie sankcje w wywiadzie dla chińskiej agencji informacyjnej Xinhua twierdząc, że Moskwa i Pekin wspólnie sprzeciwiają się „dyskryminacyjnym” sankcjom w handlu światowym.

Przywódcy Szanghajskiej Organizacji Współpracy na szczycie w Tiencin / autor: PAPEPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK

Przedstawiciele 20 krajów i 10 organizacji międzynarodowych

W dwudniowym szczycie SzOW wezmą udział przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym premier Indii Narendra Modi, oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych, m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Założona w 2001 r. w Szanghaju przez Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan, SzOW wyewoluowała z „Szóstki Szanghajskiej” do organizacji transregionalnej. Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś, a także dwa państwa z statusem obserwatora i 14 partnerów dialogu.

Wizyta Putina w Chinach potrwa do środy.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Morawiecki ogłasza czerwony alarm budżetowy!

Szokujące! Rząd w 2026 r. musi pożyczyć 423 mld zł

System kaucyjny. Rośnie spór wokół szklanych butelek

»»Prof. Konrad Raczkowski, ekonomista: czy Polsce grozi bankructwo? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!