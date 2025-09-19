Litwa odcięła się (energetycznie) od Rosji

Zakończono demontaż linii energetycznych, które łączyły Litwę z obwodem królewieckim Rosji – poinformował litewski operator systemu przesyłowego Litgrid. To znak pełnej integracji Litwy z kontynentalnymi sieciami energetycznymi Europy – podkreślił szef Litgrid Rokas Masiulis.

„Zakończyliśmy symboliczny, ale ważny proces. Zdemontowaliśmy wszystkie linie energetyczne przecinające granicę między Litwą a obwodem królewieckim” – poinformował Litgrid w komunikacie.

Cytowany w nim Masiulis podkreślił, że „jest to nie tylko fizyczny demontaż linii, ale także o znak naszej pełnej integracji z kontynentalnymi sieciami energetycznymi Europy”.

Demontaż całej infrastruktury linii przesyłowych ma się zakończyć w połowie 2027 roku. Obejmuje rozbiórkę trzech linii napowietrznych o napięciu 330 kV i trzech kolejnych o napięciu 110 kV, a także przewodów, izolatorów i podpór, uporządkowanie terenu oraz uwolnienie gruntu od ograniczeń służebności.

8 lutego Litwa, Łotwa i Estonia odłączyły się od rosyjskiego systemu elektroenergetycznego IPS/UPS, a dzień później pomyślnie połączyły swoje systemy elektroenergetyczne z synchronizowaną strefą kontynentalnej Europy.

Umożliwia to krajom bałtyckim zarządzanie swoimi systemami elektroenergetycznymi w ścisłej współpracy z innymi krajami kontynentalnej Europy, zapewniając stabilną i niezawodną regulację częstotliwości, zwiększając w ten sposób niezależność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne regionu. Kraje bałtyckie dołączyły do sieci kontynentalnej Europy, obsługującej ponad 400 mln odbiorców w 26 krajach.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP), sek

