Opryszczka sprzyja demencji

Zakażenie wirusem powodującym opryszczkę na ustach oznacza średnio dwukrotny wzrost ryzyka demencji - wynika z obszernego szwedzkiego badania. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze doniesienia na ten temat.

Naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja) po 15-letniej obserwacji tysiąca osób w wieku 70 lat zauważyli wyraźny związek między pojawiającą się na wargach opryszczką a zagrożeniem demencją.

Okazało się, że osoby, które w jakimś momencie życia zostały zakażone powodującym tę przypadłość wirusem są aż dwa razy bardziej narażone na rozwój demencji od osób wolnych od zarazka.

„Badanie to jest wyjątkowe pod tym względem, że uczestnicy byli mniej więcej w tym samym wieku, co czyni rezultaty szczególnie wiarogodnymi” – podkreśla Erika Vestin, autorka pracy opublikowanej w piśmie „Journal of Alzheimer’s Disease” .