Nowa cząsteczka "LaKe". Zamiast postu i ćwiczeń

LaKe, cząsteczka, która zwiększa poziom mleczanu i ketonów we krwi może naśladować odpowiedź metaboliczną organizmu na regularne i forsowne ćwiczenia oraz post, przynosząc organizmowi korzyści zdrowotne – informuje „Journal of Agricultural and Food Chemistry”.

Regularne posty, ćwiczenia

Jak powszechnie wiadomo, regularne ćwiczenia i okresowe posty mają szereg pozytywnych skutków dla organizmu. Ćwiczenia i pomijanie posiłków wzmacniają serce i obniżają poziom lipidów we krwi. Rosnące pod wpływem wysiłku i niedojadania poziomy mleczanu (soli kwasu mlekowego) oraz ketonów działają jako wydajne paliwo dla komórek, co przynosi organizmowi korzyści.

Naukowcy stworzyli nową cząstkę LaKe

Naukowcy z duńskiego Uniwersytetu w Aarhus stworzyli cząsteczkę LaKe, której doustne podawanie może wywołać takie same efekty metaboliczne bez wysiłku fizycznego lub postu (https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jafc.4c04849). Pod jej wpływem u szczurów rosną stężenia mleczanu i ketonów (BHB) we krwi.

Opracowaliśmy cząsteczkę, która może naśladować naturalną reakcję metaboliczną organizmu na forsowne ćwiczenia i post. W praktyce cząsteczka wprowadza organizm w stan metaboliczny odpowiadający przebiegnięciu 10 kilometrów z dużą prędkością na pusty żołądek — wyjaśnił profesor Thomas Poulsen z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Aarhus.

Działanie

„Gdy wzrasta poziom mleczanu i ketonów we krwi, wzrasta produkcja hormonu hamującego apetyt, a poziom wolnych kwasów tłuszczowych we krwi spada. Ma to szereg korzyści zdrowotnych, na przykład zmniejsza ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego” - dodał.

Według profesora nie można osiągnąć tego samego efektu wyłącznie za pomocą diety, ponieważ mleczan i ketony, chociaż występują naturalnie, nie mogą być spożywane w niezbędnych ilościach.

Opracowanie LaKe jest wynikiem kilkuletniej współpracy Thomasa Poulsena, profesora Mogensa Johannsena z Wydziału Medycyny Sądowej oraz profesora Nielsa Mollera.

Wszyscy trzej badali metabolizm z różnych perspektyw i wiedzieli z własnych i cudzych badań, że mleczan i ketony mają korzystne działanie. W ciągu trzech lat udało im się stworzyć chemiczne połączenie mleczanu i ketonów.

W pewnym sensie nie jesteśmy zaskoczeni efektem, ponieważ łączymy dobrze znane substancje. Innowacją jest to, że stworzyliśmy teraz cząsteczkę, która pozwala nam sztucznie kontrolować ilość mleczanu i ketonów w bezpieczny sposób — wskazał Thomas Poulsen.

Testowanie

Do tej pory LaKe była testowana tylko na szczurach, ale pierwsze badania kliniczne na ludziach są teraz w toku w Szpitalu Uniwersyteckim w Aarhus. Według prof. Poulsena, badania mają utorować drogę cząsteczce do stania się zaawansowanym suplementem diety. Pomoże ona szczególnie osobom, które nie mogą przestrzegać ścisłego planu ćwiczeń i diety.

Może być trudno utrzymać motywację do biegania wielu kilometrów z dużą prędkością i obywania się bez jedzenia. Dla osób z dolegliwościami fizycznymi, takimi jak słabe serce lub ogólne osłabienie, suplement diety może być kluczem do lepszego powrotu do zdrowia — wyjaśnił Thomas Poulsen.

Korzyści i oddziaływanie na organizm

Cząsteczka LaKe ma również potencjał łagodzenia trudności z koncentracją i może być stosowana w leczeniu poważnych chorób, takich jak choroba Parkinsona i demencja.

„Ponieważ w warunkach stresu lub urazu mleczan może przejąć rolę glukozy w mózgu, przeprowadzono eksperymenty mające na celu zwiększenie poziomu mleczanu u osób z wstrząsem mózgu. Pacjenci, którzy nie mogą wykonywać forsownych ćwiczeń, odniosą duże korzyści z leku, który może zwiększyć ten poziom”- zaznaczył Thomas Poulsen.

