Naukowe wydarzenie roku: Nick Bostrom w Polsce!

Szykuje się jedno z najciekawszych spotkań naukowych roku. Już 11 kwietnia podczas kongresu Futurist of The Year 2024 (FOTY 2024) organizowanego przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika bohaterem sesji Q&A (pytań i odpowiedzi) będzie Nick Bostrom, uznawany za jednego z najwybitniejszych filozofów obecnej epoki.

Nick Bostrom to szwedzki filozof z wykształceniem w dziedzinie fizyki teoretycznej, neuroinformatyki, logiki i sztucznej inteligencji, a także – rzecz jasna - filozofii. Jest najczęściej cytowanym profesjonalnym filozofem na świecie w grupie wiekowej do 50. roku życia.

Nick Bostrom, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, kieruje na tej uczelni Instytutem Przyszłości Ludzkości jako jego założyciel i dyrektor. Jest autorem około 200 publikacji, w tym „Anthropic Bias”(2002), „Global Catastrophic Risks” (2008), „Human Enhancement” (2009) oraz bestsellera New York Times’a – „Superinteligencja: Ścieżki, Strategie, Zagrożenia” (2014), który przyczynił się do rozpoczęcia globalnej dyskusji na temat przyszłości sztucznej inteligencji. Jego praca zapoczątkowała niektóre z idei, które kształtują obecne myślenie o przyszłości ludzkości (takie jak koncepcja ryzyka egzystencjalnego, argument symulacyjny, hipoteza wrażliwego świata, klątwa jednostronnego działania itp.), podczas gdy niektóre z jego ostatnich prac dotyczą moralnego statusu umysłów cyfrowych.

Jego książki zostały przetłumaczone na ponad 30 języków. Sam Bostrom równie dobrze co w pracy pisarza czy naukowca odnajduje się wśród publiczności i jest powracającym prelegentem głównej sceny TED (Technology, Entertainment, Design – nazwa nawiązująca do przedstawiania ważnych zagadnień naukowych w sposób zajmujący i ukazujący praktyczne przełożenie technologii na nasze życie).

Osobom, dla których ambicją jest nadążanie za obecnymi trendami w świecie nauki i zapoznawanie się z filozofią próbująca objaśniać zmiany cywilizacyjne i technologiczne, Nicka Bostroma nie trzeba przedstawiać. Dotąd media na całym świecie przeprowadziły z nim ponad tysiąc wywiadów, dwa razy znalazł się na liście Top 100 Global Thinkers magazynu Foreign Policy oraz został włączony do listy World Thinkers magazynu Prospect, jako najmłodsza osoba w pierwszej piętnastce. Jako student podyplomowy próbował swoich sił w stand-upie na londyńskiej scenie.

Nick Bostrom odpowie na pytania internautów oraz uczestników kongresu Futurist of The Year na sesji Q&A 11 kwietnia 2024.

Lista znakomitości świata nauki

Dodajmy, że Nick Bostrom, choć bez wątpienia jego prelekcja i sesja Q&A zapowiadają się wyjątkowo, będzie jednym z wielu zagranicznych, wybitnych naukowców ze światowej czołówki, do której dostęp chce zapewnić swoim studentom Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. Ambicją tej nowej na polskiej mapie placówki edukacyjnej jest zatrzymanie najbardziej utalentowanych młodych ludzi w Polsce poprzez zapewnienie im kontaktu z najwybitniejszymi umysłami z całego świata.

Jak powiedział Rektor SGMK dr Piotr Turek: – Nie chcemy, by młodzi Polacy uciekali na nam Harvard czy Oxford, chcemy przywieźć im Harvard i Oxford do Polski. Temu między innymi służy nasz wyjątkowo kongres Futurist of The Year 2024.

Jak dostać się na FOTY 2024?

Przypomnijmy, że udział w kongresie FOTY jest bezpłatny, ale aby uzyskać kartę wstępu, konieczne jest wysłanie zgłoszenia w konkursie Dom Kopernika poprzez stronę www.domkopernika.pl. Praca konkursowa pierwszego etapu konkursu Dom Kopernika powinna stanowić uzasadnienie dla nominacji Mikołaja Kopernika do nagrody w jednej z następujących kategorii: astronomia, gospodarka, bankowość, medycyna, technologia, prawo, filozofia, cyberbezpieczeństwo, energetyka, charytatywność.

Dla laureatów konkursu, poza udziałem w Kongresie FOTY przewidziano trzy miejsca na studiach pierwszego stopnia w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK) na kierunku prowadzonym w ramach Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK (pod warunkiem zdania przez laureata matury w 2024 roku). Dla studentów studiów pierwszego stopnia przewidziano trzy miejsca na studiach drugiego stopnia w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK) na kierunku prowadzonym w ramach Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK. Dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia przewidziano trzy miejsca na studiach MBA (Bankowość i System Finansowy. Edycja II) w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK).

Futurist of The Year 2024 jest realizowany przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika oraz partnerów, takich jak Singularity University i Akademia Jagiellońska. Projekt Dom Kopernika jest realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP przez Akademię Kopernikańską we współpracy z SGMK i innymi partnerami. Szczegóły o Kongresie FOTY 2024, nowej uczelni jaką jest Szkoła Główna Mikołaja Kopernika oraz projekcie konkursowym Dom Kopernika można znaleźć na dedykowanych stronach internetowych: www.futuristoftheyear.com , www.sgmk.edu.pl, www.domkopernika.pl