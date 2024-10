Rynek najmu w Polsce: Ceny w dół!

Wrzesień 2024 roku przyniósł znaczące zmiany na rynku wynajmu nieruchomości w Polsce. Według najnowszych danych portalu Otodom, liczba wyszukiwań mieszkań na wynajem spadła o 13 proc. w skali miesiąca, a ceny mieszkań zaliczyły obniżkę o 0,9 proc. w porównaniu z sierpniem 2024.

Spadek popytu i rosnąca podaż

Zmniejszenie zainteresowania najmem dotknęło wszystkie miasta wojewódzkie, ale najbardziej odczuł to Kraków, gdzie popyt spadł o aż 33 proc. Co istotne, mimo sezonowego trendu związanego z rozpoczęciem roku akademickiego, przeciętne ceny wynajmu nie wzrosły, co miało miejsce w poprzednich latach, ale się wręcz obniżyły.

Liczba ogłoszeń

W ostatnich dniach września na polskim rynku najmu było dostępnych 24 879 mieszkań, co oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i powrót do poziomu sprzed wakacyjnych wahań.

Portal Otodom podaje, że największy wzrost dostępnych ofert zanotowano w Sopocie (aż o 49 proc.), co wiąże się z końcem sezonu turystycznego i odpływem krótkoterminowych najemców. Jak podsumowuje portal Otodom, wzrosty w innych miastach wojewódzkich były również wyraźne – Zielona Góra, Kielce, Warszawa i Kraków zanotowały wzrosty podaży odpowiednio o 34 proc., 21 proc., 18 proc. Spadki odnotowano natomiast w Olsztynie (-13 proc.), Opolu (-5 proc.) i Rzeszowie (-5 proc.).

Korekta cen w III kwartale 2024 roku

We wrześniu 2024 odnotowano pierwszy od dłuższego czasu spadek cen wynajmu w głównych miastach Polski. Średnia stawka wynajmu mieszkania wyniosła 3 581 zł, przy czym najwyższe ceny utrzymywały się w Warszawie, gdzie przeciętny koszt wynajmu wynosił 5 003 zł.

Mniejszy popyt

Jak podsumowuje portal Otodom, wrześniowe dane pokazują, że poszukujący mieszkań najczęściej wybierają dwupokojowe lokale o powierzchni powyżej 40 m² (21 proc. wszystkich wyszukiwań).

Przyszłość rynku wynajmowanych mieszkań

Przewidywania na najbliższe miesiące wskazują na to, że właściciele mieszkań mogą być zmuszeni do zrewidowania swoich oczekiwań. Zwiększona podaż wynika z dwóch głównych źródeł: zwalnianych lokali przez beneficjentów programu „Bezpieczny Kredyt 2%”, oraz napływu nowych mieszkań deweloperskich, które pełnią funkcję inwestycyjną. W efekcie inwestowanie w nieruchomości na wynajem staje się mniej opłacalne, szczególnie dla osób korzystających z kredytów hipotecznych.

