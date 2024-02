Kursy walut. Ile zapłacimy za euro i dolara?

Złoty w środę po południu stracił w stosunku do głównych walut. Ok. godz. 17 euro kosztowało 4,32 zł, dolar – 4 zł, a frank szwajcarski 4,54 zł.

Złoty w środę potaniał w stosunku do głównych walut. Euro umocniło się o ponad 0,3 proc. i ok. godz. 17 kosztowało 4,32 zł, dolar zdrożał również o przeszło 0,3 proc. i ok. godz. 17 kosztował 4 zł. Frank szwajcarski zyskał blisko 0,5 proc. i kosztował 4,54 zł.

W środę rano euro kosztowało blisko 4,32 zł, dolar – 3,99 zł, a frank szwajcarski 4,53 zł.

pap, jb