Młodzi chcą pracować, ale z poszanowaniem ich praw

Zależy nam, żeby młodzi ludzie znali swoje prawa, byli zatrudniani zgodnie z przepisami i w bezpiecznych warunkach. Dlatego też Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię „Legitna praca”, a częścią tej kampanii jest konkurs filmowy - powiedziała PAP Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

konkurs „Legitna Praca” jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Jest on skierowany do osób w wieku 14-24 lata. Do wygrania są bony o wartości 2 tys. zł. Zgłoszenia można wysyłać do 15 marca 2024 r.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rząd Tuska wprowadzi euro w Polsce, bo tak chce. I już!

Rząd wyrzuci leśników z Puszczy Białowieskiej!

W sprawie Izery nie ma co zwlekać

Do kogo należy ukraińska ziemia?

Znaj swoje prawa!

„Zależy nam, żeby młodzi ludzie znali swoje prawa, byli zatrudniani zgodnie z przepisami i w bezpiecznych warunkach. Dlatego też Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię Legitna praca, a częścią tej kampanii jest konkurs filmowy” - powiedziała PAP Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Wskazała, że młodzi ludzie często nagrywają filmiki, umieszczają je w Internecie i w ten sposób pokazują świat tak, jak go widzą.

Legitna praca

„Chcemy wykorzystać tę umiejętność i zachęcić ich do wzięcia udziału w naszym konkursie +Legitna praca w oku kamery+. To z jednej strony zabawa, a z drugiej – sposób na zapoznanie się przepisami prawa pracy i zasadami bhp” – dodała Łażewska-Hrycko.

Uczestnicy konkursu rywalizować będą w trzech kategoriach wiekowych: 14-15 lat, 16-19 lat i 20-24 lata. Aby wziąć w nim udział, należy nakręcić 90-sekundowy film zachęcający rówieśników do zatrudniania się zgodnie z prawem i w bezpiecznych warunkach. Zakres tematyczny obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, zagadnienia związane z podejmowaniem pracy wakacyjnej, sezonowej i z nauką zawodu.

Praca… z nagrodami

Zwycięzcy w każdej z trzech kategorii wiekowych otrzymają bony o wartości 2 tys. zł, ufundowane przez Głównego Inspektora Pracy. Zgodnie z regulaminem, uprawniają one do zakupu w sklepach Empiku książek, e-booków, filmów lub innych akcesoriów.

Najważniejsze informacje o konkursie i jego regulamin są na stronie Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/legitna-praca-w-oku-kamery.

Konkurs jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej „Legitna praca”, prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2022-2024.

PAP/ as/