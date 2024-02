Sabotażyści grasują na północy Szwecji?

Szwedzka policja wszczęła w poniedziałek śledztwo w związku z podejrzeniem sabotażu na kolejowej Linii Rudy Żelaza (Malmbanan), łączącej Kirunę na północy Szwecji z norweskim Narwikiem. Połączenie ma strategiczne znaczenie dla obronności.

Do wykolejenia pociągu przewożącego rudę żelaza doszło w sobotę w pobliżu stacji Vassijaure przy granicy z Norwegią. Poprzednio do takiego wypadku doszło w tym samym miejscu 17 grudnia 2023 roku, co spowodowało wielotygodniowe wyłączenie torów z użytkowania.

Według policji wykolejenie pociągu ma poważne skutki, a przestępstwo zakwalifikowano jako akt sabotażu, by śledztwo mogło być prowadzone, jak najszerzej.

„Na chwilę obecną nie ma żadnych podejrzanych w sprawie osób” - podkreślono w komunikacie.

Linia Rudy Żelaza jest kluczowa dla transportu z kopalni w Kirunie ważnych dla światowego przemysłu zbrojeniowego rud żelaza. Znajdujące się za kołem podbiegunowym połączenie kolejowe ma również znaczenie strategiczne dla wojska. Linia umożliwia przejazd ciężkiego sprzętu z portu w Narwiku do Szwecji, a później dalej przez Zatokę Botnicką do Finlandii.

Szwedzki Urząd ds. Transportu otrzymał na początku lutego z funduszy europejskich 100 mln koron (8,9 mln euro) na modernizację Linii Rudy Żelaza w związku z wejściem Szwecji do NATO.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP), sek

