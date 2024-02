Związki w NBP: nasz bank musi zapewnić konkurencyjne wynagrodzenie

Trzy reprezentatywne związki zawodowe, które działają w Narodowym Banku Polskim opublikowały 29 lutego swoje stanowisko ws. niepokojących informacji medialnych o wynagrodzeniach pracowników NBP.

Związki zawodowe działające w NBP „z niepokojem przyjęły ponowne pojawienie się w przestrzeni medialnej informacji dotyczących naszej Instytucji, tym razem wynagrodzeń pracowników NBP. (…) Pan Paweł Mucha, Członek Zarządu NBP jest przeciwny odpowiedniemu wzrostowi wynagrodzeń dla pracowników NBP i ma wątpliwości, co do wysokości przyznawanych przez prezesa NBP premii i nagród Prezesa dla pracowników NBP” – czytamy w stanowisku.

”Biorąc pod uwagę range i rolę Banku Centralnego, jego zadania i funkcje nałożone, m.in. przez Konstytucję RP, nasz Bank potrzebuje wysokiej klasy specjalistów często o unikalnych kwalifikacjach, którym musi zapewnić konkurencyjne wynagrodzenie, aby zapobiec odpływowi do innych instytucji finansowych czy firm komercyjnych” – piszą autorzy dokumentu.

Biorąc pod uwagę powyższe, niepokój budzi fakt, że po raz kolejny, związki zawodowe są zmuszone stanąć w obronie spraw pracowników NBP, choć jest to naszą rolą, to nigdy nie przypuszczaliśmy, że będziemy musieli to uczynić wobec jednego z Członków Zarządu NBP.” - podsumowują związkowcy.

Stanowisko podpisali przedstawiciele AZZ Pracowników NBP, NSZZ Solidarność w NBP, KZZ Pracowników NBP.

Oprac. Sek, pisownia w cytatach oryginalna