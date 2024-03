Chcesz pracować 4 dni? To już możliwe - zobacz jak

Rząd Donalda Tuska niedawno wskazał, iż możliwe byłoby wdrożenie w Polsce 4-dniowego tygodnia pracy. Okazuje się jednak, że już i obecne przepisy to umożliwiają!

Jak wykazują dziennikarze działu Praca „Dziennika Gazety Prawnej” w obecnej rzeczywistości prawnej możliwe jest poproszenie pracodawcy o skrócenie tygodnia pracy do czterech dni. Jak to zrobić?

Cztery dni? Prawo mówi „tak”!

Jak argumentują eksperci DGP:

System skróconego tygodnia pracy, opisany w art. 143 Kodeksu pracy przewiduje, że dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy ponad 8 godzin, ale nie więcej niż 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca. Dzięki takiemu rozwiązaniu tydzień pracy może ulec skróceniu do 4 dni.

Jeśli się Państwo ucieszyli to musimy ostudzić nastroje - obecnie taki system ma sporo ograniczeń.

Wiele przeszkód

Przede wszystkim pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na 4 dniowy tydzień pracy. Dlaczego? Chodzi o lęk przed tym, iż pracownik i tak pracowałby tylko przez 8 godzin. Pozwala mu na to prawo, bowiem kobiety w ciąży, pracownicy posiadający dzieci do 4 roku życia czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach narażających ich na obcowanie ze szkodliwymi substancjami mają prawo do pracy przez 8 aniżeli 12 godzin.

Tym samym pracodawca po wyrażeniu zgody na 12 godzinny, 4 dniowy tydzień pracy i tak musiałby później - zgodnie z prawem - przystać na 4 dniowy… 8 godzinny czas pracy!

Podobne ograniczenia dotyczą pracowników młodocianych czy niepełnosprawnych.

Zadaniowy czas pracy

Najskuteczniejszą metodą na uzyskanie 4 dniowego tygodnia pracy może być wybór kariery w branży, która posiada tryby zadaniowe w dniu pracy. Dzięki temu pracownik po szybszym wykonaniu swych zadań na dany tydzień może realnie i bez obciążających pracodawcę trudności skrócić sobie tydzień pracy.

Jak widać wdrożenie 4 dniowego tygodnia pracy nie jest proste.

Dziennik Gazeta Prawna/ as/

