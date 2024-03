Polacy chcą pracować cztery dni w tygodniu

66 proc. respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy – wynika z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting. Ponad połowa wskazała, że taki system nie wpłynąłby na dzienną liczbę zadań wykonywanych przez nich w pracy.

Z przeprowadzonego w marcu 2024 r. badania wynika, że polscy pracownicy wykazują dużą otwartość na innowacje w zakresie organizacji czasu wykonywania obowiązków służbowych.

Kto chce czterech dni w pracy?

Za wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy opowiedziało się 66 proc. respondentów, 19 proc. było przeciw, a 15 proc. nie miało zdania na ten temat. Jednocześnie 53 proc. odpowiedziało, że taki system pracy nie wpłynąłby na liczbę wykonywanych przez nich zadań, 29 proc., że liczba zadań by się zwiększyła, 12 proc., że byłaby mniejsza, a 6 proc. nie miało zdania na ten temat.

Ponadto 65 proc. badanych sądzi, że czterodniowy tydzień wpłynąłby pozytywnie na ich poziom zadowolenia z pracy, a tylko 7 proc. uważa, że byłby on mniejszy niż obecnie. 16 proc. wskazało, że nie zmieniłby się, a 11 proc. nie miało zdania na ten temat.

Kogo badano?

Badanie przeprowadzono na grupie 1000 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-27 lat (18 proc.), 28-44 lata (44 proc.) 45-59 lat (33 proc.) oraz 60 lat i powyżej (6 proc.). 47 proc. wszystkich osób to kobiety, a 53 proc. to mężczyźni.

PAP/ as/