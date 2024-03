Import żywności z Ukrainy bez cła? Bruksela to popiera

Posłowie komisji handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego poparli propozycję liberalizacji handlu produktami rolnymi z Ukrainą na kolejny rok.

Propozycję przedłużenia tymczasowego zawieszenia ceł na ukraińskie produkty rolne eksportowane do UE na kolejny rok - od 6 czerwca 2024 r. do 5 czerwca 2025 r. - poparło 26 europosłów, 10 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Jak informował na platformie X (dawniej Twitter) europoseł PiS Dominik Tarczyński propozycję poparli europosłowie z grupy socjalistów i demokratów oraz z Europejskiej Partii Ludowej (EPP), w której skład wchodzi Platforma Obywatelska.

Europosłowie PiS sprzeciwili się propozycji, twierdzi Tarczyński.

Decyzja upoważnia Komisję do „podjęcia szybkich działań i nałożenia wszelkich niezbędnych środków” w przypadku znaczących zakłóceń na rynku UE lub na rynkach jednego lub większej liczby państw UE spowodowanych importem z Ukrainy. Przewiduje także hamulec awaryjny w przypadku szczególnie wrażliwych produktów rolnych, czyli drobiu, jaj i cukru, co oznacza, że jeśli import tych produktów przekroczy średnią wielkość w latach 2022 i 2023, cła zostaną nałożone ponownie.

W odrębnym głosowaniu europosłowie komisji uznali również - 28 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 6 wstrzymujących się - że wszystkie cła na import z Mołdawii również powinny zostać zawieszone na kolejny rok.

PE będzie głosował nad swoim stanowiskiem podczas sesji w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Jeżeli przyjmie to stanowisko, Rada Europejska formalnie zatwierdzi decyzję, która wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, obejmujący strefę wolnego handlu, zapewnia ukraińskim przedsiębiorstwom preferencyjny dostęp do rynku UE od 2016 r. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę UE w czerwcu 2022 r. wprowadziła autonomiczne środki handlowe (ATM), które umożliwiają bezcłowy dostęp wszystkich ukraińskich produktów do rynku UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pod presją rolników rząd się cofa

Wielkanocny „prezent” Tuska – zabierze Polakom 3 mld zł

Płynie rzeka aut z importu

W UE koniec z zakupami uzbrojenia na własną rękę?