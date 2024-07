Aż 300 zł dodatkowo z ZUS. Bez względu na wiek

W Polsce dodatek pielęgnacyjny jest wsparciem finansowym przeznaczonym dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają szczególnej opieki. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania tego świadczenia, procedury ubiegania się oraz wyłączeń.

Kto ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego?

Dodatek pielęgnacyjny może być przyznany w dwóch przypadkach:

-> Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji: Osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny. Stan ten musi być potwierdzony przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS.

-> Wiek 75 lat i powyżej: Osoby, które ukończyły 75 lat, automatycznie nabywają prawo do dodatku pielęgnacyjnego, bez konieczności przedstawiania dodatkowych zaświadczeń o stanie zdrowia. W tym przypadku świadczenie jest przyznawane z urzędu i wypłacane wraz z emeryturą.

Jak ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny?

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny z tytułu niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, należy przejść przez kilka kroków:

1. Wniosek: Złóż wniosek o dodatek pielęgnacyjny do ZUS.

2. Zaświadczenie lekarskie: Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9), wypełnione przez lekarza prowadzącego. Ważne jest, aby zaświadczenie to zostało wystawione nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

3. Orzeczenie ZUS: Lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS oceni Twoją zdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji i na tej podstawie wyda orzeczenie.

Wyłączenia

Nie każdy jednak może liczyć na dodatek pielęgnacyjny. Oto najważniejsze wyłączenia:

- Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym: Jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu, nie przysługuje Ci prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

- Podwójne świadczenia: Osoby, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie mogą równocześnie pobierać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

Kwota dodatku pielęgnacyjnego

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że kwota dodatku wzrasta wraz z waloryzacją emerytur lub rent. Od marca 2024 roku jego wysokość to 330,07 złotych.

Podstawa prawna

Dodatek pielęgnacyjny jest regulowany przez Ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przez artykuły 16 ust. 6-8 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

