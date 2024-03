Na czarnej liście, czyli barwniki klasy Southampton

Przechadzając się po sklepowych alejkach, pierwszą rzeczą rzucająca się konsumentom w oczy jest wygląd zewnętrzny interesujących nas produktów. Tym, co od razu zwraca naszą uwagę jest barwa. Obecnie w przemyśle spożywczym wykorzystuje się różne rodzaje barwników – od naturalnych po syntetyczne. Te drugie, zostały aktualnie dopuszczone do obrotu w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej, a ich bezpieczeństwo zostało potwierdzone wielokrotnym badaniem oraz analizom. Są jednak i takie substancje barwiące, których spożycie wiązane jest z negatywnym wpływem na zdrowie oraz rozwój psychoruchowy dzieci i dorosłych.

Połączenie

Producenci mają do wyboru różne rodzaje barwników. Do grupy pierwszej, naturalnej zalicza się między innymi chlorofil, karotenoidy, betaniny, kurkumę, antocyjany oraz flawonoidy. Ich dodatek do żywności nie jest związany z ewentualnym wystąpieniem skutków niepożądanych, pod warunkiem długoterminowego nieprzekraczania dawek ADI. Zdecydowanie gorszym scenariuszem jest dodatek nienaturalnych substancji barwiących w większej ilości produktów. Być może jednorazowo są to i niewielkie dawki, lecz ich szeroko rozpowszechniona obecność z czasem wizaże się z ich ponadnormowym spożyciem.

Pechowa „szóstka”

Barwniki z klasy Southampton zalicza się go grupy barwiących substancji dodatkowych, których spożycie jest dosyć kontrowersyjne. W jej skład wchodzą:

• E 110 żółcień pomarańczowa (ADI 1 mg/kg masy)

• E 104 żółcień chinolinowa (ADI 0,5 mg/kg masy ciała)

• E 122 azorubina (ADI 4 mg/kg masy ciała)

• E 129 czerwień allura (ADI 7 mg/kg masy ciała)

• E 102 tartrazyna (ADI 7,5 mg/kg masy ciała)

• E 124 czerwień koszenilowa (ADI 0,7 mg/kg masy ciała)

Znajdują się one przede wszystkim w kolorowych słodzonych napojach oraz słodyczach, a także w galaretkach, cukierkach, syropach, napojach bezalkoholowych, wyrobach cukierniczych, zafałszowanych miodach, ciastach w proszku, marmoladach i wszędzie tam, gdzie zazwyczaj produkt odznacza się swoim nienaturalnym i odbiegającym od naturalnego kolorem.

Dlatego tak istotne jest, aby dokładnie sprawdzać etykiety kupowanej żywności. Dodatkowo w przypadku zastosowania wymienionych barwników, producent zobowiązany jest odpowiednio je oznaczyć pod postacią napisu: „może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie u dzieci”. Obowiązek ten dotyczy produktów dopuszczonych do obrotu na terenie krajów Unii Europejskiej.

Szkodliwość

Ich negatywne oddziaływanie na organizm ludzki ma charakter plejotropowy. Przyglądając się wynikom badań, dowiadujemy się, iż sztuczne barwniki posądza się o działanie związane z nadaktywnością i dużym rozdrażnieniem u dzieci, czemu towarzyszyły przerywanie swojej wypowiedzi lub mówienie zbyt wiele i nie na temat, problemy z przebywaniem w jednym miejscu w tej samej pozycji oraz problemy z zachowaniem skupienia oraz koncentracji. Wśród badanych obserwowano także świąd oraz miejscowe zaczerwienienia skóry.

Na podstawie: Gajda-Wyrębek, Joanna, et al. „Zawartość barwników mających szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci w wybranych środkach spożywczych.” Bromat. Chem. Toksykol 44.3 (2011): 760-767.

Filip Siódmiak