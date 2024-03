Zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne, zawsze mówimy, że atak na jednego z sojuszników jest atakiem na nas wszystkich - potwierdził we wtorek prezydent USA Joe Biden w czasie rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem w Białym Domu.

Głównym tematem spotkania była przyszłość NATO.

Prezydent: taka jest cena bezpieczeństwa

-Nie ma lepszego miejsca, by świętować tą wyjątkową rocznicę niż Biały Dom. To dzięki odważnym decyzjom, jakie właśnie tutaj - w stolicy Stanów Zjednoczonych- podejmowali wspólnie, zarówno Demokraci, jak i Republikanie, NATO rozszerzyło się na wschód. Polska dołączyła do wolnego świata, do Zachodu, tam, gdzie zawsze było jej miejsce – mówił prezydent Andrzej Duda.

Szef polskiego państwa podziękował prezydentowi USA i Amerykanom, za „odważne decyzje i ciągłe wsparcie”.

Prezydent ocenił, że w czasie 25 lat naszej przynależności do NATO pokazaliśmy, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem; nasi żołnierze walczyli ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi w Iraku i Afganistanie.

Polska tak jak inne kraje na świecie wiedziała, że jest cena bezpieczeństwa, dlatego ponad 4 proc. naszego PKB wydawane jest na nasze siły zbrojne. Jest to najwyższy wskaźnik procentowy w Sojuszu – zwrócił uwagę prezydent Duda.

Jak zaznaczył, rosyjska agresja wobec Ukrainy pokazuje, że „USA są i powinny zostać liderem bezpieczeństwa”.

Tak jak wcześniej zapowiadano, prezydent przedstawił pomysł podniesienia wydatków na obronność we wszystkich krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Uważamy, że niezbędne jest, by wszystkie kraje podniosły swój procent wydatków PKB na obronność. 2 proc. to było 10 lat temu, natomiast dzisiaj 3 proc. jest odpowiedzią na agresję, która przy wschodniej granicy NATO – zaznaczył.

Zwracając się do prezydenta Joe Bidena, przypomniał, że rozmawiali o tej sprawie wielokrotnie.- W ubiegłym roku, kiedy spotkaliśmy się w Warszawie ogłosiłem, że gdy Polska będzie przewodniczyła Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 r. naszym podstawowym priorytetem będzie pogłębienie współpracy pomiędzy USA i UE. W tym kierunku konsekwentnie pracujemy w Polsce. Dlatego właśnie kupujemy najbardziej zaawansowaną amerykańską broń - powiedział Andrzej Duda.

Amerykańskie inwestycje są ważne

Prezydent podkreślił także znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w innych, ważnych obszarach takich jak energetyka.-Korzystamy z zaawansowanych rozwiązań do zbudowania nowej elektrowni jądrowej, którą budujemy razem z USA. Jutro w Georgii zamierzam odwiedzić taką nowoczesną elektrownię – zapowiedział.

Dodał, że Polska przywiązuje duże znaczenie do amerykańskich inwestycji.

Mam nadzieję, że nasza wspólna wizyta, razem z premierem będzie miała udział w pogłębieniu dwustronnych relacji - wskazał.

Prezydent RP Andrzej Duda, premier Tusk i prezydent USA Joe Biden w Białym Domu / autor: Fot.Jakub Szymczuk/KPRP HANDOUT/PAP

Premier: jesteśmy solidnym partnerem

Premier Donald Tusk z kolei przypomniał słowa Traktatu Waszyngtońskiego: strony tego traktatu są zdeterminowane, by chronić wspólne dziedzictwo cywilizacji naszych obywateli, oparte na zasadach demokracji, indywidualnej wolności i praworządności.

- Dziękuję, panie prezydencie, za trzymanie się tych zasad - zwrócił się Tusk do Bidena, przypominając, że 25 lat temu jako senator uczestniczył on w procesie rozszerzenia NATO.

- Jesteśmy tu z prezydentem Dudą także po to, by po raz kolejny potwierdzić, że Polska jest i będzie solidnym i trwałem filarem społeczności transatlantyckiej, niezależnie od tego, kto w naszym kraju wygra wybory – podkreślił polski premier.

Prezydent: „Obecność amerykańska w Polsce konieczna”

Po spotkaniu premier Tusk oświadczył, że jedność poglądów w trakcie rozmów przy stole była „imponująca”. Poinformował, że rozmowa koncentrowała się wokół pomocy Ukrainie, poruszono także temat współpracy polsko-amerykańskiej w kwestii energetyki.

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk przybyli w poniedziałek wieczorem do Stanów Zjednoczonych. We wtorek, w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO spotkali się w Białym Domu z prezydentem USA Joe Bidenem. Wcześniej prezydent Duda odbył spotkania w Kongresie z liderem większości w Senacie Charlesem Schumerem i liderem mniejszości Mitchem McConnellem oraz grupą towarzyszących im senatorów. Rozmawiał też ze spikerem Izby Reprezentantów Michaelem Johnsonem oraz liderem mniejszości Hakeemem Jeffriesem.

PAP/bz

