Tusk o wakacjach od ZUS: „myślę, że w tym roku”

Rząd chce, by rozwiązanie dotyczące miesięcznych wakacji od składek ZUS, płaconych przez mikroprzedsiębiorców, weszło w życie jeszcze w tym roku; wnioski w tej sprawie będzie trzeba złożyć do końca listopada - poinformował premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

„Mikroprzedsiębiorcy, ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają do 9 osób, będą mogli liczyć na długo wyczekiwany urlop dla przedsiębiorców, czyli możliwość wzięcia urlopu - miesiąc w ciągu roku – kiedy przedsiębiorca nie będzie musiał płacić składki zusowskiej” – powiedział podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.

„Myślę, że w ciągu czterech miesięcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych upora się z kwestiami informatycznymi, tak żeby móc skorzystać z tego urlopu przez przedsiębiorców jeszcze w tym roku; trzeba będzie zdążyć ze złożeniem wniosku do końca listopada” - powiedział szef rządu.

Tusk poinformował, że z urlopu dla mikroprzedsiębiorców będzie można skorzystać na podstawie wniosku wysłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie trzeba będzie czekać na decyzję administracyjną, ponieważ wysłanie wniosku drogą elektroniczną będzie oznaczało automatycznie decyzję dotyczącą wakacji od ZUS.

Premier wskazał, że wakacje od ZUS będą szczególnie istotne dla samozatrudnionych, będących jedynymi pracownikami w swojej działalności gospodarczej.

1,7 mln przedsiębiorców skorzysta

Jak podało w informacji Ministerstwo Rozwoju i Technologii, projekt przygotowany wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wprowadza wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Wyliczono, że na rozwiązaniu skorzysta 1,7 mln osób. Z rozwiązania będą mogli skorzystać mikroprzedsiębiorcy (w odniesieniu tylko do swoich składek), wpisani do bazy CEIDG, którzy odprowadzają składki na własne ubezpieczenia oraz zatrudniają do dziewięciu pracowników, za których odprowadzają składki.

