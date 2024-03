Minister finansów: współpraca z NBP to nasz obowiązek

Minister finansów w bezpośredni konflikt z prezesem NBP nie będzie się angażował - powiedział w środę minister finansów Andrzej Domański. Podkreślił, że resort finansów „współpracuje i będzie współpracować z NBP”.

„Minister finansów z racji swojej roli – osoby, która musi dbać o stabilność polskich finansów publicznych – nie jest osobą, która powinna się wdawać w bezpośredni konflikt z Narodowym Bankiem Polskim” – powiedział dziennikarzom po środowej konferencji prasowej w Warszawie szef resortu finansów.

Hołownia: wniosku w Sejmie jeszcze nie ma

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że wniosek o postawienie prezesa NBP Adam Glapińskiego przed Trybunałem Stanu jest gotowy i że zostanie złożony w najbliższych dniach.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był pytany na konferencji prasowej, czy na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu zostanie złożony wniosek do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej ws. prezesa NBP Adama Glapińskiego, który ewentualnie rozpocząłby proces postawienia go przed Trybunałem Stanu.

„Nie wpłynął ten wniosek, nie ma go w tej chwili w Sejmie” - poinformował marszałek Sejmu.

Dodał, że dopiero kiedy taki wniosek wpłynie, wówczas będzie mógł powiedzieć coś więcej na ten temat.

MF współpracuje i będzie współpracować z NBP

„My jako ministerstwo finansów z NBP na wielu płaszczyznach współpracujemy i będziemy współpracować, bo tego wymaga nasz interes narodowy, abyśmy dbali choćby o to, jak jesteśmy postrzegani przez rynki finansowe. Minister finansów w bezpośredni konflikt z prezesem NBP nie będzie się angażował” – dodał Andrzej Domański.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Jan Grabiec przekazał w środę, że wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu jest właściwie gotowy do złożenia w każdej chwili, a decyzji w tej sprawie można się spodziewać w ciągu najbliższych godzin.

Złożenie wniosku o postawienie obecnego prezesa NBP przed Trybunałem Stanu było jednym z elementów programu „100 konkretów na 100 dni”, który został ogłoszony przez Koalicję Obywatelską jesienią ub. r. przed wyborami parlamentarnymi.

Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu m.in. Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Natomiast uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu m.in. premiera oraz członków rządu Sejm podejmuje większością 3/5 ustawowej liczby posłów (276).

Na początku stycznia Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy ustawy o Trybunale Stanu stanowiące, że przegłosowanie przez Sejm wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu Prezesa NBP oznacza automatyczne zawieszenie go w czynnościach służbowych. TK uznał także, że niezgodny z konstytucją jest zapis, że do postawienia prezesa banku centralnego przed TS wystarczy bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. TK stwierdził również, że niezgodne z konstytucją są przepisy ustawy o TS, na mocy których w gronie osób, do których stosuje się kwalifikowaną większość – 3/5 ustawowej liczby posłów przy głosowaniu nad wnioskiem o postawienie przed trybunałem - nie ma prezesa NBP. Wniosek w tej sprawie skierowali do TK posłowie PiS.

Trybunał zażądał zmian w ustawie i jednocześnie stwierdził, że Sejm jest zobowiązany do wstrzymania się z rozpoczęciem każdej procedury dotyczącej postawienia prezesa NBP do czasu wykonania wyroku w drodze ustawy.

Rada Polityki Pieniężnej w opublikowanym na początku marca stanowisku stwierdziła, że postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, a tym samym zawieszenie go w czynnościach, to naruszenie niezależności banku centralnego i podważenie zaufania do stabilności systemu finansowego. „W naszej ocenie naruszyłoby to niezależność personalną banku centralnego, a w efekcie wywołałoby negatywne skutki dla Polaków i polskiej gospodarki, w szczególności za sprawą podważania zaufania do stabilności systemu finansowego oraz postrzegania polskiego banku centralnego jako elementu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i innych międzynarodowych instytucji finansowych” - stwierdziła RPP w swoim stanowisku. Dokument podpisało 6 członków spośród 9-osobowego składu Rady.

Obecna większość rządząca zarzuca Glapińskiemu m.in. zaangażowanie w działalność polityczną przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, a także wprowadzenie w błąd co do wyników finansowych banku centralnego za 2023 r.

Marek Siudaj (PAP), sek

