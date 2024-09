Ten kraj dozbraja Izrael. "Setki dostaw"

Gwałtownie wzrasta sprzedaż uzbrojenia z Serbii do Izraela; bałkańskie państwo znajduje się też w czołówce krajów dostarczających Izraelowi broń drogą powietrzną - powiadomił dziennik „Haarec”. W tym samym czasie wiele państw, m.in. Holandia, Włochy czy Wielka Brytania ogranicza eksport broni do Izraela.

W 2024 roku z Serbii sprowadzono do Izraela broń za 23 mln euro, z czego tylko w lipcu za 7,3 mln. Od grudnia 2023 roku z Belgradu i Niszu do izraelskiej bazy lotniczej Newatim przyleciało co najmniej 15 transportów z uzbrojeniem, z czego pięć w lipcu - przekazała gazeta.

Setki transportów z bronią

Po wybuchu wojny w Strefie Gazy w październiku 2023 roku do Izraela dotarło ponad 500 transportów powietrznych z bronią z USA, które są głównym dostawcą uzbrojenia dla tego państwa.

Sposób prowadzenia wojny przez Izrael i liczba ofiar wśród palestyńskich cywilów sprowadziły na ten kraj falę krytyki międzynarodowej opinii publicznej. Kilka państw, m.in. Hiszpania, Kanada, Belgia, Holandia i Włochy wstrzymało lub ograniczyło dostawy broni do Izraela.

Pokojowy Niemiec handluje śmiercią

Przed wojną drugim po USA eksporterem broni do Izraela były Niemcy, ale po 7 października dostawy z tego państwa również zostały zmniejszone - przypomniał we wtorek wydawany w Dubaju dziennik „The National”.

W poniedziałek rząd Wielkiej Brytanii ogłosił zawieszenie części licencji na sprzedaż broni do Izraela w związku z „wyraźnym ryzykiem”, że uzbrojenie to może zostać wykorzystane do popełnienia „poważnego naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego”.

Geneza wojny

Wojna w Strefie Gazy wybuchła po terrorystycznym ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, gdy zabito blisko 1200 osób, a 251 porwano; część jest wciąż więziona. Na skutek izraelskiej interwencji przeciwko Hamasowi zginęło jak dotąd ponad 40,8 tys. Palestyńczyków - informuje lokalne ministerstwo zdrowia, które w swoich komunikatach nie rozróżnia ofiar cywilnych od bojowników. Zrujnowana Strefa Gazy jest pogrążona w kryzysie humanitarnym na wielką skalę.

Z Jerozolimy Jerzy Adamiak

