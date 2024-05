Plan Bidena. Pokój w Strefie Gazy na wyciągnięcie ręki?

„Potrzebuje waszej pomocy. Wszyscy, którzy chcą pokoju, muszą podnieść swoje głosy. Dajcie przywódcom do zrozumienia, że powinni przyjąć to porozumienie i urzeczywistnić je. (…) Czas zakończyć tę wojnę i zacząć +dzień po+” - apelował prezydent, przedstawiając trzyetapowy plan ustanowienia pokoju w Palestynie. Hamas i Izrael w pierwszych reakcjach przyjęły tę propozycję pozytywnie.

»» O szczegółach planu pokojowego dla Palestyny czytaj tutaj:

Joe Biden: Izrael ma plan zakończenia wojny

Prezydent Biden zapowiedział, że USA weźmie udział w odbudowie zniszczonej Strefy Gazy i wraz z izraelskimi, palestyńskimi i arabskimi przywódcami zapewni to, że Hamas nie będzie mógł się ponownie uzbroić. Zaznaczył też, że rezultatem porozumienia może być normalizacja stosunków z Arabią Saudyjską i integracja w regionalne struktury powstrzymywania Iranu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu upoważnił negocjatorów, by przedstawili zarys rozejmu w Strefie Gazy; plan ten pozwoli na uwolnienie wszystkich zakładników i zniszczenie możliwości militarnych Hamasu - podała w piątek kancelaria izraelskiego premiera.

„Rząd izraelski jest zjednoczony w pragnieniu uwolnienia naszych zakładników najszybciej, jak to tylko możliwe, i pracuje nad tym, by osiągnąć ten cel. Wobec tego premier upoważnił zespół negocjatorów, by przedstawił zarys (działań) na rzecz zrealizowania tego celu” - głosi oświadczenie.