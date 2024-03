Ropa za broń. Rosja i Korea Północna handlują

Rosja dostarcza ropę naftową do Korei Północnej. A to oznacza łamanie sankcji ONZ i jeszcze bardziej cementuje więzi między dwoma autorytarnymi reżimami - pisze brytyjski dziennik „Financial Times”.

Zdjęcia satelitarne, które gazecie udostępnił londyński think tank Royal United Services Institute (RUSI), pokazują wyraźnie, że w tym miesiącu co najmniej pięć północnokoreańskich tankowców wyruszyło po produkty naftowe do portu Wostocznyj na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Jak podkreśla „FT”, są to pierwsze udokumentowane, bezpośrednie dostawy ropy drogą morską z Rosji, odkąd w 2017 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ za zgodą Moskwy wyznaczyła ścisły limit na dostarczanie tego surowca do Korei Północnej w odpowiedzi na testy nuklearne przeprowadzane przez ten kraj.

Statki, które pływają pod północnokoreańską banderą, są sklasyfikowane jako tankowce.

„Statki, które widzieliśmy w rosyjskich terminalach, należą do największych we flocie Korei Północnej. Nieustannie wpływają one do portu i z niego wypływają. Kilka tych jednostek jest również wskazanych przez ONZ, co oznacza, że nie powinny nawet mieć pozwolenia na wejście do zagranicznych portów, nie mówiąc już o dostawach ropy” - powiedział ekspert think tanku RUSI Joseph Byrne.