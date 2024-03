Jak porucznik Amanda wyłudziła 100 tysięcy zł

Kobieta podająca się za amerykańską porucznik oszukała 40-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna przelewał jej gotówkę przez kilka tygodni. W sumie stracił 100 tysięcy złotych.

Aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku poinformował, że mężczyzna padł ofiarą internetowego oszustwa.

Amanda, bo tak się przedstawiła, nawiązała z nim znajomość na początku roku na jednym z portali społecznościowych. Fałszywa porucznik napisała, że nie ma rodziny oraz bliskich, którym mogłaby przekazać na pewien czas swoje oszczędności. Obecnie przebywa na misji w Jemenie i jej pieniądze nie są tam bezpieczne - relacjonował Chrzanowski.

Chciała sprzedać klapki. Straciła 30 tys. zł

Pokrzywdzony zgodził się jej pomóc. Miał odebrać wartościową przesyłkę i przechować ją do czasu przyjazdu właścicielki. Rzekoma przesyłka była już w drodze. Trzeba tylko było uiścić opłatę celną. Mężczyzna wpłacił część pieniędzy, a po kilku dniach Amanda poprosiła go jeszcze o opłacenie jej podróży do Polski.

Gdy pokrzywdzony uiścił kolejne opłaty, dowiedział się, że kobieta została zatrzymana na terenie Turcji i aby ja zwolnić, musi dokonać następnej wpłaty. Wcześniej Amanda napisała, że jeżeli jej nie pomoże, to ona odbierze sobie życie - mówił funkcjonariusz.

W końcu mężczyzna się zorientował, że cała historia jest fikcją, oraz że padł ofiarą oszustwa. Wtedy zgłosił się na policję. W sumie stracił ponad 100 tys.

Krzysztof Wójcik (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ranking lokat! Powiew wiosny w ofercie depozytów

Adam Glapiński „nie odsunie się” od zarządzania NBP

Blamaż Rosji: Ostatnie okręty desantowe - zniszczone!

Chorwaci już poznali „uroki” euro. Gnębi ich bieda

„Samorządowy” port nigdy nie wykorzysta potencjału Elbląga