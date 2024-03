"Przyjaciele" z Gabonu, czyli jak Rosja omija sankcje

Jeśli wierzyć oficjalnym rosyjskim danym, w 2023 roku Rosja sprowadziła z Gabonu części zamienne do samolotów o wartości niemal 1,5 mld dolarów. Problem polega tylko na tym, że to ponad połowa wartości rocznego budżetu tego państwa, a firma, która miała za to odpowiadać, w rzeczywistości nie istnieje.

Niezależny rosyjski portal Moscow Times ujawnił, że z Gabonu do Rosji trafić miały m. in. śruby, rury, nakrętki, maski tlenowe, używane komputery oraz systemy ostrzegania przed kolizją z ziemią i systemy pomiaru poziomu paliwa, które są wykorzystywane w samolotach koncernów Boeing i Airbus.

Sprowadzono stamtąd również 15 używanych silników produkcji amerykańskiej do samolotów Boeing-737 i Airbus A320/A321.

Fikcyjne spółki

Dostawcą części zamiennych miała być firma Ter Assala Parts, która w rzeczywistości nie istnieje. Informacje na temat tej spółki nie są dostępne w gabońskim rejestrze podmiotów gospodarczych, a pod adresem domniemanej siedziby przedsiębiorstwa w stolicy Gabonu, Libreville, znajduje się prywatny dom.

Co więcej, fikcyjne są też prawdopodobnie spółki z Rosji wymienione w oficjalnych rządowych raportach jako odbiorcy dostaw z Gabonu.

Moscow Times podkreślił też, że kwota niemal 1,5 mld dolarów, przypadająca rzekomo na wartość eksportu części lotniczych z Gabonu na rosyjski rynek, odpowiada ponad połowie wartości rocznego budżetu tego afrykańskiego państwa. Natomiast wartość całego importu rosyjskiej branży wyniosła prawie 2 mld dolarów.

Restrykcje nie działają

Mamy do czynienia ze skomplikowanym procederem o charakterze przestępczym, którego celem jest omijanie sankcji nałożonych na Rosję - podkreślił w rozmowie z Moscow Times ekonomista Igor Lipsic.

Wiosną 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę USA i UE nałożyły sankcje na rosyjski sektor lotniczy.

Istnieją miliony sposobów na sprowadzanie części zamiennych. Patrzy się na to przez palce. Każdy sposób jest dobry na omijanie idiotycznych restrykcji. Te ograniczenia nie działały, nie działają i nie będą działać - ocenił ekspert ds. rynku lotniczego Ilia Szatilin, cytowany przez Moscow Times.

Po zamachu stanu

Pierwszy transport z Afryki zorganizowano w sierpniu 2023 roku.

Gabon zaczął ściśle współpracować z Rosją po zamachu stanu z 30 sierpnia ubiegłego roku. Od tamtego czasu część rosyjskich tankowców pływa pod gabońską flagą, a Gabon był jednym z czterech państw świata, które zagłosowały przeciwko wykluczeniu Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ - przypomniał portal.

Masowe awarie

Według Moscow Times rosyjscy przewoźnicy ukrywają też usterki techniczne w samolotach. Powtarzające się incydenty portal uznał za sygnał, że awarie w lotnictwie cywilnym w Rosji stały się zjawiskiem masowym. Tylko w okresie 1-8 grudnia 2023 roku aż 10 cywilnych maszyn miało awarię w trakcie lotu.

PAP/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Od 1 kwietnia niższe emerytury

Nadchodzi głęboki kryzys. Ostrzega Eurointelligence

Przełom w fizyce - co zmieni w komunikacji?

Idą zmiany. Policja wyłącznie na granatowo

Ćwierć biliona euro na „elektryki” poszło w piach