Blokada trwa. Tiry czekają... na rozwiązanie problemu

Blisko cztery dni oczekują kierowcy ok. 250 tirów na wyjazd z Polski na Ukrainę przez przejście graniczne w Dorohusku (Lubelskie) - podała w niedzielę Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. Przed trzema drogowymi przejściami z Ukrainą w regionie trwają protesty rolników.

Lubelska IAS zakomunikowała, że na wyjeździe z Polski przez przejście graniczne z Ukrainą w Hrebennem na odprawy czeka ok. 240 pojazdów ciężarowych, przy szacunkowym czasie oczekiwania wynoszącym 40 godzin.

W Dorohusku w 94-godzinnej kolejce stoi ok. 250 tirów. Kolejki nie ma w Dołhobyczowie, gdzie odprawiane są ciężarówki do 7,5 tony.

Na drogach do przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku, Dołhobyczowie i Hrebennem protestują rolnicy. Blokad nie ma na przejściu w Zosinie, gdzie w 6-godzinnej kolejce czeka ok. 60 pojazdów ciężarowych o masie do 7,5 t.

Protestujący rolnicy sprzeciwiają się wprowadzaniu unijnego zielonego ładu i napływowi towarów z Ukrainy.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

ZUS wypłaci 620 zł miesięcznie. Trzeba spełnić warunki

Nord Stream. Wyciekły nowe dane z Morza Bałtyckiego

OC drożej nawet o prawie 30 proc.

pap, jb