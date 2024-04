Analitycy Banku Pekao: "siła złotego robi wrażenie”

Po poziomach uzyskanych wczoraj przez polską walutę otworzyła się przestrzeń do dalszego umocnienia do 4,2 zł za euro i 3,9 zł za USD, uważają ekonomiści Banku Pekao.

„Siła złotego robi wrażenie. Mimo braku jakichkolwiek impulsów z kalendarza makro kontynuował wczoraj aprecjacyjny ruch - EURPLN obniżył się wyraźnie do 4,26. To poziomy widziane ostatnio na początku 2020 r. - można to potraktować jako symboliczny powrót do rynkowej sytuacji sprzed pandemii. Taki ruch otworzył przestrzeń do dalszej wędrówki kursu na południe do okrągłych poziomów 4,20. Wobec dolara podobna sytuacja - złoty zbliżył się do 3,9250 torując sobie drogę w kierunku 3,90” - czytamy w raporcie dziennym banku.

Na rynku walutowym dziś rano za euro płacono 4,26 zł, a za dolara - 3,93 zł.

»» O sytuacji makroekonomicznej poslki czytaj tutaj:

Resort finansów ujawnia strategiczny plan

MF: będzie procedura nadmiernego deficytu wobec Polski

„Dobre nastroje panują również na krajowej giełdzie - indeks WIG20 zamknął się wczoraj powyżej 2500 punktów, co ostatni raz miało miejsce na początku 2018 roku! Z kolei na rynku obligacji wczoraj spokojnie - za rynkami bazowymi rentowności polskich obligacji korekcyjnie lekko obniżały się. Tutaj rynek czeka na środową aukcję sprzedaży, która dostarczy dodatkową podaż, a 10-latka będzie zapewne atakować trzeci raz w krótkim czasie poziom rentowności 5,60” - piszą ekonomiści Banku Pekao.

ISBnews, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Alarm! Polaków w dramatycznym tempie zacznie ubywać

Masz małe dziecko? Możesz otrzymać nawet 1500 zł

Reshoring: Polskę czeka inwestycyjny boom

Minister zapowiada… podwyżki! Dla 10 mln gospodarstw