A złoty traci i traci...

Polska waluta we wtorek po godz. 7 traciła do euro, dolara oraz franka szwajcarskiego. Euro było wyceniane na 4,26 zł, dolar na 3,93 zł, a frank szwajcarski na 4,34 zł.

Polska waluta w poniedziałek rano traciła do euro 0,15 proc., za które płacono 4,26 zł, do dolara 0,14 proc., wycenianego na 3,93 zł, a do franka szwajcarskiego 0,24 proc., który kosztował 4,34 zł.

PAP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Alarm! Polaków w dramatycznym tempie zacznie ubywać

Masz małe dziecko? Możesz otrzymać nawet 1500 zł

Reshoring: Polskę czeka inwestycyjny boom

Minister zapowiada… podwyżki! Dla 10 mln gospodarstw