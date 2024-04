Darmowe mieszkania - zawód z bonusem. Dla każdego

W obliczu wysokich kosztów wynajmu mieszkań, niektóre zawody na polskim rynku pracy oferują swoim pracownikom dodatkowy benefit - darmowe mieszkanie. W dzisiejszych czasach, kiedy ceny nieruchomości sięgają niebotycznych wysokości, taka korzyść może stanowić kluczowy czynnik motywacyjny dla potencjalnych pracowników.

Zawody oferujące służbowe mieszkania należą głównie do sektora publicznego. Zgodnie z informacjami zawartymi na Bankier.pl przedstawiciele takich profesji jak policja, wojsko, straż graniczna czy straż leśna mogą liczyć na ten rodzaj benefitu. Niestety, nie wszyscy pracownicy sektora publicznego mają takie przywileje - przykładowo nauczyciele w gminach wiejskich i małych miejscowościach utracili możliwość otrzymywania dodatku mieszkaniowego w 2019 roku.

Żołnierze, w ramach przydziału, mogą otrzymać mieszkanie w miejscowości pełnienia służby lub w wybranej przez nich lokalizacji, o ile nie koliduje to z wykonywaniem ich obowiązków. W przypadku braku mieszkań dostępnych przez Agencję Mienia Wojskowego, żołnierze mogą otrzymać dodatek mieszkaniowy.

Świadczenie mieszkaniowe przysługuje żołnierzowi zawodowemu przez czas pełnienia służby w danej miejscowości w wysokości iloczynu stawki podstawowej (300 zł) i współczynnika świadczenia zależnego od garnizonu określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego. Współczynnik w zależności od garnizonu kształtuje się w przedziale od 1,5 do 5,0. Tak więc świadczenie mieszkaniowe wynosi odpowiednio od 450 do 1500 zł - podaje Agencja Mienia Wojskowego