Chiny mówią "nie". Liczy się biznes, zysk i wpływy

Komisja Europejska rozpoczęła śledztwo w sprawie chińskich dostawców turbin wiatrowych w kilku krajach Unii Europejskiej. Rząd w Pekinie zdecydowanie się temu sprzeciwia – oświadczyło w czwartek chińskie ministerstwo handlu.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie chińskich dostawców turbin wiatrowych w Hiszpanii, Grecji, Francji, Rumunii i Bułgarii – ogłosiła we wtorek wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

Nie możemy sobie pozwolić na to, by to, co stało się z panelami słonecznymi, powtórzyło się w przypadku samochodów elektrycznych, elektrowni wiatrowych czy niezbędnych czipów – zauważyła. Wezwała kraje G7 do wprowadzenia „kryteriów wiarygodności” wobec dostawców technologii.