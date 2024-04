Już rośnie liczba imigrantów odsyłanych do Polski

Rośnie liczba cudzoziemców przekazywanych do Polski w ramach readmisji - wynika z danych Straży Granicznej. Powodem jest m.in. presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej.

Chodzi o cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę Unii Europejskiej, wjeżdżając do Polski, a następnie złożyli u nas wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, ale potem nie czekając na jego rozpatrzenie, wyjechali do innych krajów UE.

Według danych Straży Granicznej, w 2021 r. do Polski przekazano 576 cudzoziemców; rok później 927 osób, a w 2023 r. - 1567.

Jak poinformował p.o. rzecznika prasowego Straży Granicznej mjr Andrzej Juźwiak wpływ na ten wzrost ma presja migracyjna. Jak wielokrotnie informowały służby, najwięcej cudzoziemców odsyłają Niemcy.

Sukcesy Niemców

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser Funke przyznała, że dostrzega pierwsze sukcesy w ograniczaniu nielegalnej migracji. Jej zdaniem udaremniono ponad 17 tys. nielegalnych wjazdów do RFN.

Podczas naszych kontroli granicznych od października zatrzymaliśmy 708 przemytników i zapobiegliśmy 17 600 nielegalnym wjazdom - poinformowała szefowa niemieckiego MSW.

Ponadto, jak dodała, liczba wniosków o azyl jest „obecnie o jedną piątą niższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku”.

Faeser wprowadziła tymczasowe kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią w połowie października 2023 roku w odpowiedzi na gwałtowny wzrost liczby uchodźców.

Procedura Dublin III

Cudzoziemcy przekazywani są do Polski m.in. w ramach procedur Dublin III, czyli na podstawie Rozporządzenia PE i Rady z 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca.

Zgodnie z tymi przepisami Polska jest zobowiązana do przyjmowania na swoje terytorium cudzoziemców z innych państw członkowskich. Przepisy te określają, który kraj unijny jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku azylowego, przy jednoczesnym zastosowaniu zasady wskazania państwa pierwszego wjazdu.

Wśród nich są np. obcokrajowcy, którzy opuścili ośrodki przed zakończeniem procedur i udali się do Niemiec lub innych krajów UE. Mogą to być także osoby, które nadużywają procedury uchodźczej: składają wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i wyjeżdżają z Polski, nie czekając na rozstrzygnięcie. Jeśli następnie złożą taki sam wniosek w Niemczech, mogą zostać zawrócone do Polski.

Marcin Chomiuk (PAP)/bz

