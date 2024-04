Kredyt 0 proc. i zatrudnienie dla wdów. Putin przekonuje żołnierzy

Władze Rosji próbują poprzez wsparcie finansowe dla żołnierzy walczących na Ukrainie i ich rodzin udobruchać obecnie służących, zachęcić kolejnych do wstąpienia do wojska oraz ograniczyć krytykę ze strony rodzin poległych - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 6 kwietnia prezydent Władimir Putin podpisał dwie ustawy mające na celu wsparcie członków rosyjskich sił zbrojnych walczących na Ukrainie i ich rodzin.

Pierwsza z nich zwalnia żołnierzy walczących na Ukrainie z płacenia odsetek od kredytów konsumenckich i wakacji kredytowych. To idzie w ślad za ustawą z października 2022 roku, która zwalnia zmobilizowanych żołnierzy i innych uczestniczących w inwazji na Ukrainę z kar za spóźnioną zapłatę za czynsz, usługi komunalne, pożyczki i zadłużenie na kartach kredytowych.

Druga ustawa podpisana przez Putina modyfikuje rosyjski kodeks pracy, zabraniając pracodawcom zwalniania wdów po rosyjskim personelu wojskowym przez rok od czasu śmierci ich mężów.

Kreml wprowadził te ustawy prawdopodobnie, aby udobruchać rosyjski personel wojskowy, zachęcić finansowo kolejnych rekrutów do przyłączenia się do walki w zamian za państwowe świadczenia i ograniczyć krytykę ze strony żon zabitych żołnierzy. Chociaż jakiekolwiek wakacje kredytowe mogą w krótkim terminie niewiele kosztować rosyjski rząd, będą one prawdopodobnie miały długoterminowy wpływ na rosyjską gospodarkę i jej perspektywy - oceniono.