7 kroków, które uratują Twój urlop! "Unikniesz katastrofy"

Przed wykupieniem imprezy turystycznej warto jest sprawdzić jej organizatora m.in. czy ma zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności - przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Można to zrobić bezpłatnie i bez logowania na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego tfg.ufg.pl.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwrócił uwagę, że wyjazdy na zorganizowane wycieczki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Najczęściej taką imprezę trzeba opłacić kilka tygodni, a nawet miesięcy wcześniej. Jak podkreślono, przed wykupieniem takiej wycieczki warto jest sprawdzić jej organizatora na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, czy ma wymagany prawem wpis do rejestru oraz czy ma odpowiednie zabezpieczenia finansowe, dzięki którym zapłacone przez nas za imprezę pieniądze wrócą jeśli do niej nie dojdzie.

Chcąc sprawdzić przedsiębiorcę turystycznego należy na: tfg.ufg.pl, wybrać z menu zakładkę „Ewidencja”, a następnie kliknąć opcję „Wyszukiwanie„.

Interesującą nas firmę można wyszukać po różnych danych, np. po nazwie lub NIP-ie. Jeśli wyszukujemy firmę po nazwie, to należy podać nazwę rejestrową, która może się różnić od marki handlowej. UFG tłumaczy, że nazwę rejestrową firmy możemy sprawdzić np. w umowie. Firmę można znaleźć również po miejscowości, w której jest zarejestrowana.

UFG wskazał, że jeśli wyświetlimy szczegóły wpisu na temat wybranej firmy, warto zwrócić uwagę na status działalności (powinna być aktywna) oraz zabezpieczenia finansowe. Zwrócono uwagę, że klientów powinien najbardziej interesować zakres działalności terytorialnej przedsiębiorcy, który powinien obejmować wybrany przez nas kierunek podróży.

Wyjaśniono, że jeśli nie znaleźliśmy danej firmy w ewidencji dostępnej w portalu TFG, może to oznaczać, iż np. źle wpisaliśmy jej dane. Jeśli jednak nie popełniliśmy błędu, to brak wpisu - jak podkreślił UFG - powinien wzbudzić naszą czujność.

Dodano, że sytuacje, w których organizator imprezy turystycznej nie musi mieć wpisu do rejestru i zabezpieczeń finansowych, są dość rzadkie i precyzyjnie wskazane w przepisach. „Dotyczy to imprez turystycznych organizowanych okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych (np. dla znajomych) oraz imprez turystycznych trwających krócej niż 24 godziny i nieobejmujących noclegu, a także imprez nabywanych na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych” - wyjaśniono.

Dodano, że wpis muszą posiadać organizatorzy turystyki, a także przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych (np. lot i nocleg kupowane jako oddzielne usługi i objęte odrębnymi umowami z ich dostawcami). „Nie muszą go natomiast posiadać agenci turystyczni pośredniczący w sprzedaży ofert organizatorów turystyki. Uwaga - w ewidencji należy sprawdzić organizatora, a nie agenta” - podkreślono.

UFG poinformował, że na portalu TFG można również sprawdzić, czy wybrany przedsiębiorca nie jest objęty zakazem wykonywania działalności turystycznej bądź nie toczy się wobec niego postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru.

Podkreślono, że TFG stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności przedsiębiorstw turystycznych. Zgodnie z przepisami, firmy te muszą posiadać własne zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności (gwarancja ubezpieczeniowa, bankowa albo ubezpieczenie organizatora) – tzw. I filar. Czasami jednak środki te mogą okazać się niewystarczające, by pokryć wszystkie koszty, tj. sprowadzenia do kraju podróżnych przebywających zagranicą i zwrócenia pieniędzy za opłacone, a niewykorzystane świadczenia. Wówczas turyści otrzymują zwrot wpłaconych pieniędzy z TFG.

UFG wyjaśnił, że jeśli organizator naszej imprezy turystycznej ogłosi niewypłacalność i nie zapewni swoim klientom opłaconych świadczeń (pobyt i powrót do kraju), w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim województwa, w którym siedzibę ma dane biuro podróży. To właśnie marszałek organizuje podróżnym powrót do Polski i uruchamia na ten cel zabezpieczenie z I filaru i w razie potrzeby również z II filaru. Aby otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany wyjazd lub jego część, należy złożyć wniosek do firmy, która udzieliła zabezpieczenia w I filarze. Jeśli zabezpieczenie okaże się niewystarczające, firma przekaże dokumentacje do TFG, a ten wypłaci pozostałe kwoty.

Dodano, że drugim zabezpieczeniem jest Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), który jest uruchamiany jeśli dojdzie do konieczności masowego odwoływania wycieczek w sytuacji wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Środki TFP to pomoc zwrotna dla biur podróży, dzięki której mogą oddać swoim klientom pieniądze za odwołane wycieczki.

pap, jb