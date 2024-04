Jak nie marnować żywności? Zamrozić!

Mrozić możemy wiele produktów, takich tak mięso i jego przetwory, ryby, pieczywo, niektóre warzywa i owoce, zioła czy nawet zupy i desery.

Jak wynika z raportu przedstawionego przez Federację Polskich Banków Żywności - w roku 2023 przeszło 56 proc. ankietowanych w wieku 18-80 lat przyznało się do marnotrawienia żywności. Dla porównania, w latach 2009-2019 odsetek ten wynosił nie więcej niż 40 proc. Zauważalny wzrost wyrzucania żywności jest szczególnie widoczny w okresach okołoświątecznych.

W koszu najczęściej ląduje pieczywo, owoce, warzywa oraz wędliny. Jednakże istnieją jednak sposoby, aby ich nie wyrzucać i wykorzystać ponownie.

„Marnowanie żywności to problem, który ma ogromne konsekwencje dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Raport Banków Żywności pomaga lepiej zrozumieć to zjawisko i jego przyczyny” – mówi Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. – „Dla naszej organizacji żywność jest wszystkim: to bezpłatna pomoc, którą możemy przekazać potrzebującym, to produkty, które ratujemy przed zmarnowaniem, oraz główny punkt naszej działalności edukacyjnej. Chcemy, żeby wszyscy mieli do niej równy dostęp i traktowali ją z takim samym szacunkiem.”