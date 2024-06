Popełnisz błąd, mrożąc owoce w ten sposób

Mrożenie żywności jest jedną z najpopularniejszych i zarazem najbezpieczniejszych form przechowywania żywności oraz przedłużania jej przydatności do spożycia. Mimo iż z pozoru jest to czynność niesprawiająca trudności, to wciąż łatwo o popełnienie podstawowych błędów, skutkujących pogorszeniem jakości produktów.

Mrożenie letnich owoców, takich jak truskawki, maliny, jeżyny czy borówki zaczyna się wraz z początkiem końca sezonu.

Wiele osób po umyciu owoców postanawia je włożyć do worków i umieścić w zamrażalce. To sprawia jednak, iż po rozmrożeniu tracą swój smak i aromat, a także pierwotny kształt. Co zatem jest lepszym pomysłem?

Jak mrozić poprawnie?

Zacznijmy od dokładnego umycia i osuszenia owoców za pomocą ręcznika papierowego. Następnie rozłóżmy je na desce do krojenia lub tacce w równomiernych odstępach, ale tak, aby zapobiec ich stykaniu się.

Tak przygotowaną tackę włóżmy do zamrażalki na parę godzin lub do momentu pojawienia się na ich powierzchni pierwszych kryształków lodu.

Tak przygotowane owoce będą się znacznie lepiej nadawać do włożenia w woreczki strunowe i rozpoczęcia procesu mrożenia.

Tylko świeże!

Pamiętajmy, aby mrozić tylko i wyłącznie owoce świeżo kupione. Te stojące dzień lub dwa już z początku będą cechować się gorszymi właściwościami teksturowymi oraz smakowymi, przez co po rozmrożeniu staną się one nieapetyczne.

Za każdym razem pozbywajmy się także szypułek, listków czy innych niejadalnych elementów. Ich pozostawienie znacznie przyspieszy deformację owoca i jego szybsze gnicie.

Większe rozmiarowo owoce możemy też wpierw podzielić na kawałki lub pokroić.

Opcja dla wymagających

Bardziej wymagający mogą wcześniej zblanszować owoce poprzez zanurzenie ich na parę sekund we wrzątku, a następnie szybkie umieszczenie ich w lodowatej wodzie. Dzięki temu owoce zachowają swój naturalny kolor oraz sprężystość. Zostaną jednak pozbawione części wartości odżywczych.

Zamrożone owoce można przechowywać w zamrażarce do dwunastu miesięcy. Najlepiej jednak zużyć je w ciągu pół roku.

Filip Siódmiak

