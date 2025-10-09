Zobacz dlaczego warto sięgać po awokado…

TYLKO U NAS

Awokado, potocznie określane również mianem „smaczliwki”, stanowi produkt o wysokiej wartości odżywczej i szerokim zastosowaniu kulinarnym.

Owoce te dostarczają organizmowi przede wszystkim jednonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-9, a także wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Obecność tych lipidów w diecie sprzyja redukcji ryzyka rozwoju zmian miażdżycowych, tym samym obniżając prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, udar mózgu czy zawał mięśnia sercowego.

„Lepszy” cholesterol

Ponadto spożywanie awokado przyczynia się do obniżenia stężenia frakcji cholesterolu LDL przy jednoczesnym utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu HDL.

Owoce te stanowią również bogate źródło potasu, witaminy E, kwasu foliowego oraz antyoksydantów, wspomagających regulację ciśnienia tętniczego oraz chroniących komórki przed stresem oksydacyjnym.

Awokado zawiera ponadto witaminę C, wspierającą prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, oraz witamin z grupy B, kluczowych dla metabolizmu energetycznego i prawidłowej pracy układu nerwowego.

Dzięki temu regularne spożywanie awokado może pozytywnie wpływać nie tylko na zdrowie serca, ale również na kondycję skóry i ogólną witalność organizmu.

Wpływ na kontrolę masy ciała

Choć awokado należy do owoców stosunkowo kalorycznych (140–228 kcal/100 g), jego obecność w diecie może sprzyjać kontroli masy ciała.

Wynika to przede wszystkim z wysokiej zawartości błonnika pokarmowego oraz obecności korzystnych tłuszczów, stabilizujących poziom glukozy we krwi oraz wspierających utrzymanie uczucia sytości po posiłku.

W efekcie zmniejsza to skłonność do podjadania produktów wysokokalorycznych i bogatych w cukry proste, co sprzyja ograniczeniu dziennego spożycia energii.

Zastosowanie kulinarne

Awokado charakteryzuje się dużą wszechstronnością kulinarną. Może być wykorzystywane zarówno w potrawach wytrawnych, jak i słodkich.

Stanowi ono wartościowy dodatek do sałatek, past jajecznych, kanapek czy tostów. Jest także podstawowym składnikiem guacamole – pasty sporządzanej z awokado, soku z limonki lub cytryny, czosnku i przypraw. Dzięki swojej kremowej konsystencji owoc ten znajduje zastosowanie również w deserach, na przykład jako baza do kremów o czekoladowym smaku.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Ten owoc potrafi ochraniać DNA?

Jak się wspomóc przy aktywności fizycznej?

Jedz zgodnie z kolorami tęczy! Zasada pięciu kolorów

Co jeść, aby zwiększyć odporność i zwalczać infekcje

Jak się wspomóc przy aktywności fizycznej?

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.