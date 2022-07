Najlepsze jabłko na świecie

Owoce i warzywa są podstawowym składnikiem diety. Zawierają mnóstwo witamin i składników mineralnych, potrzebnych do prawidłowej pracy ludzkiego organizmu. Po jakie owoce i warzywa najczęściej sięgają Polacy? Które z nich powinniśmy jeść częściej, aby czerpać z życia pełnymi garściami?

Jakie owoce najczęściej jedzą Polacy?

Na naszych stołach regularnie goszczą jabłka, śliwki, gruszki, truskawki, maliny, borówki, czereśnie oraz porzeczki. I bardzo dobrze! Polska jest liderem w produkcji jabłek, co zawdzięczamy umiarkowanemu klimatowi oraz profesjonalizmowi polskich sadowników. Pełno jest u nas sądów jabłkowych, dzięki czemu w sklepach możemy dostać wiele odmian jabłek, z których każda jest unikalna na swój własny sposób. Wiele mówi się o tzw. superfoods – produktach, które w małej objętości zawierają mnóstwo witamin i składników mineralnych. Dużą uwagę skupia się na egzotycznych owocach, takich jak jagody goji, czy nasiona chia. Jednak w Polsce mamy swoje, rodzime odpowiedniki tychże właśnie produktów. Owoce jagodowe, czyli truskawki, maliny i borówki, a także porzeczki niczym nie ustępują egotycznym, importowanym produktom, a są nawet lepsze. Polacy pod koniec sezonu letniego chętnie robią przetwory z owoców, a resztę mrożą. Wszystko to, aby poza sezonem, móc cieszyć się smakiem swoich ulubionych owoców. I pamiętajmy, mrożonki są równie wartościowe, co świeże owoce, a zimą będą zdecydowanie lepszym wyborem, niż kupowanie mrożonych truskawek z Hiszpanii.

Jakie warzywa lubią Polacy?

Uwielbiamy pomidory, cebulę, ogórki, marchew, kapustę, sałatę i kalafior oraz ziemniaki. Oprócz tego spożywamy dużo kiszonek, takich jak kapusta, ogórki lub wszelkiej maści wyroby ukwaszone i w zalewach. Zdecydowanie najsmaczniejsze warzywa możemy kupić latem. Bedą wtedy miały pełny, głęboki i wyrazisty smak. Szeroki wachlarz naszych rodzimych warzyw sprawia, że przygotowujemy wiele rodzajów posiłków – do zup, po desery owocowe. Jest to bardzo dobry sposób na spożycie odpowiedniej ilości warzyw w ciągu dnia. Warto także wspomnieć o przepysznych i kolorowych surówkach i sałatkach. I choć tradycyjna, „świąteczna” sałatka jarzynowa nie będzie najzdrowszym wyborem, ze względu na dużą ilość majonezu, to już mizeria, czy surówki na bazie kapusty i innych świeżych warzyw, z dodatkiem oliwy z oliwek będą lekkie, odświeżające i zdrowe.

Czym kierować się przy wyborze warzyw i owoców?

Trzeba zwrócić uwagę, na to czy produkt nie jest uszkodzony, poobijany i zgnieciony. Taki owoc, czy warzywo będzie bardziej podatne na działanie mikroorganizmów, powodując jego szybsze psucie. Gdy kupujemy produkt już wstępnie obrobiony, powinien być przechowywany w warunkach chłodniczych. Korzystajmy z lokalnych, a przede wszystkim sezonowych owoców i warzyw. Nie tylko pozwoli to na zaoszczędzenie pieniędzy, lecz także ich smak i świeżość będzie o wiele lepszy.

W ten sposób pomagamy również małym przedsiębiorcom z naszej najbliższej okolicy. Komponujmy swoje posiłki, tak żeby były jak najbardziej kolorowe. Nie tylko ucieszymy nasze oczy, ale i dostarczymy wszystkich witamin i składników mineralnych. Zwracajmy uwagę na ilość kupowanych produktów. Dużym problemem dzisiejszego świata jest kwestia marnowania żywności. Aby temu zapobiec, wybierając się na zakupy róbmy listę zakupów w oparciu o nasze potrzeby i możliwość ich odpowiedniego przechowywania. Poza sezonem unikajmy kupowania owoców i warzyw, które naturalnie, w tym czasie u nas nie występują. Dla przykładu zimowe truskawki z marketu muszą przejechać długą drogę, a przecież wiemy jakim wrażliwym owocem jest truskawka. Będzie pryskana pestycydami i może wywołać reakcje alergiczne.

Pamiętajmy o tym, żeby opierać swoją dietę na owocach i warzywach. Spożywajmy ich minimum 450 g dziennie, do każdego posiłku w ramach zdrowych przepisów. Cieszmy się smakiem świeżych owoców i warzyw, a na pewno wyjdzie nam to na dobre.

Filip Siódmiak