Erdogan przyleciał do Iraku. Pierwszy raz od 13 lat

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w poniedziałek przybył do Iraku. To jego pierwsza wizyta w tym kraju od 2011 roku. Główne tematy planowanych rozmów to projekt infrastrukturalny, eksport ropy i bezpieczeństwo - pisze turecki portal Daily Sabah.

Ankara dąży do ściślejszej współpracy z Bagdadem

Ankara dąży do ściślejszej współpracy z Bagdadem w ramach walki z kurdyjskimi siłami, które mają swój przyczółek w północnym Iraku - podkreśla AP.

Erdogan zapowiada operację przeciwko PKK

Erdogan zapowiedział rozpoczęcie latem dużej operacji wymierzonej w Partię Pracujących Kurdystanu (PKK), uznawanej przez Turcję, USA i UE za organizację terrorystyczną i obecnej w północnej części Iraku od lat 80. Ok. 40 lat temu PKK zaczęła stawiać opór państwu tureckiego, a wskutek jej rebelii zginęło ok. 40 tys. ludzi. Turcja od lat prowadzi operacje przeciwko kurdyjskim bojownikom.

Planowane utworzenie „korytarza bezpieczeństwa”

Teraz tureckie władze planują utworzenie „korytarza bezpieczeństwa” o szerokości 30-40 km na granicy z Irakiem. Bagdad, który w przeszłości skarżył się, że tureckie operacje przeciwko PKK uderzają w jego suwerenność, zbliża się ku stanowisku Turcji w tej sprawie - podkreśla AP. W marcu Irak ogłosił zakaz działania PKK, ale nie określił grupy mianem organizacji terrorystycznej.

Wspólne oświadczenie Ankary i Bagdadu

We wspólnym oświadczeniu Ankara i Bagdad oznajmiły natomiast, że PKK stanowi zagrożenie dla obu krajów, a jej obecność na terytorium Iraku stanowi pogwałcenie irackiej konstytucji.

Turcja obawia się zagrożenia dla szlaku handlowego

Według Turcji PKK zagraża budowie szlaku handlowego, który ma połączyć port w irackim mieście Basra z Turcją i Europą siecią autostrad i linii kolejowych.

Rozmowy dotyczą również dostaw wody i eksportu ropy i gazu

Rozmowy mogą też dotyczyć dostaw wody oraz eksportu ropy i gazu z północnego Iraku do Turcji, które ponad rok temu zostały zawieszone - zaznacza AP.

Irak pozostaje kluczowym partnerem handlowym Turcji

Mimo napięć w dwustronnych stosunkach Irak pozostaje kluczowym partnerem handlowym Turcji w regionie - podkreśla Daily Sabah.

Erdogan złożył poprzednią wizytę w Iraku w 2011 roku jako premier. Oprócz Bagdadu turecki prezydent odwiedzi też Irbil, stolicę Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego w Iraku.

pap, jb