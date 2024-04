Jak przechowywać miód, aby nie stracił swoich właściwości?

Miód zazwyczaj kojarzony jest z zdrowszą alternatywą tradycyjnego cukru stołowego – sacharozy. Cenimy go ze względu na jego prozdrowotne działanie – bakteriobójcze i wzmacniające odporność. Jednak wiele nieświadomie popełnianych błędów może prowadzić do zredukowania zdrowotnych właściwości miodu.

Popularne połączenie

Miód jest jednym z najpopularniejszych i zarazem najczęściej wykorzystywanych dodatków do herbaty. W niektórych przypadkach jest to nawet połączenie idealne. Jednak to właśnie to połączenie często prowadzi do utraty jego właściwości. Chodzi o temperaturę. Problemem zazwyczaj jest nieodpowiedni czas dodania miodu do naparu herbacianego bądź ciepłej wody, bowiem im wyższa temperatura, tym większa strata cennych związków.

Odpowiedzialny za bakteriobójcze działanie miodu jest enzym – inhibina. Jest ona niezwykle wrażliwa na działanie termiczne. Ulega rozkładowi powyżej 42°C. Z tego względu miód najlepiej dodawać nie od razu po wlaniu wrzątku do kubka, tylko spokojnie odczekać około 10 minut.

Przechowywanie

W kontekście zachowania prozdrowotnych właściwości miodu ważne jest nie tylko obchodzenie się nim w czasie łączenia z ciepłym napojem, ale także podczas codziennego składowania.

Idealny sposób na przechowywanie miodu: szklany słoik ze szczelnie zamykaną zakrętką / autor: Pixabay

Najlepiej, aby temperatura powietrza nie przekraczała 25°C, przy czym wartość optymalna wynosi 18°C. Nie trzymajmy więc miodu w nasłonecznionych miejscach, narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w okolicach kuchenek czy piekarników. Jednak ważny jest balans. Skrajnie niskie temperatury będą wpływać na proces jego rozwarstwiania oraz strat jakościowych.

Miód najlepiej przechowywać więc w zaciemnionej spiżarni lub szafce kuchennej. Idealnie sprawdzi się szklany słoik ze szczelnie zamykaną zakrętką.

