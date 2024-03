Co w zamian za kawę?

Kawę czy herbatę pijamy każdego dnia. Pomimo, iż są to napoje o charakterystycznym smaku oraz aromacie, to z czasem mogą się zwyczajnie znudzić. Ale co w zamian, aby zrównoważyć dzienne spożycie kofeiny? Odpowiedzą jest yerba mate. Cieszy się ona szczególną popularnością wśród osób na dietach unikających produktów pochodzenia zwierzęcego oraz bazujących na żywności ekologicznej. Co zatem wchodzi w jej skład i jak wpływa na organizm?

Herbata w nieco innej odmianie

Yerba mate czy też inaczej herbata paragwajska, pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie zbierana jest z krzaków ostrokrzewu. Herbata ta ceniona jest przede wszystkim za swoje właściwości pobudzające oraz redukujące tkankę tłuszczową. Wypicie yerby przed oraz pomiędzy posiłkami pomaga kontrolować masę ciała poprzez zaspokojenie odczucia głodu oraz łaknienia. Dodatkowo zmniejsza wchłaniane tłuszczu i minimalizuje chęci na podjadanie wysokoprzetworzonych produktów.

Jednak głównym atutem yerby mate jest duża zawartość kofeiny. Alkaloid ten może przyspieszyć nasz metabolizm nawet o 10%, a także zwiększyć dzienny wydatek energetyczny. Jednocześnie stymuluje wydzielanie soków trawiennych, co przekłada się na lepszą i zdrowszą perystaltykę jelit. Wypita około 45 minut po posiłku jest również w stanie złagodzić problemy gastryczne wynikające ze spożycia posiłku, takie jak uczucie wzdęcia czy gazy.

Jednak w odróżnieniu od kawy dostarcza pewnej ilości energii. Napar powstały z zalania 50 gramów suszonych liści 500 mililitrami wody dostarcza około 35 kilokalorii. Paragwajska herbata to także doskonałe źródło antyoksydantów, wspomagająca usuwanie wolnych rodników, obniżanie poziomu cholesterolu frakcji LDL oraz uwrażliwiania tkanki na działanie insuliny.

Jak przygotować yerba mate?

W przypadku tej herbaty kluczowe jest zaopatrzenie się w odpowiedni sprzęt. Dlatego pierwszym krokiem jest zakup specjalnego naczynia zwanego matero – kubka przeznaczonego do procesu parzenia. Najczęściej wytwarzanego z drewna lub ceramiki. Niezbędna jest również słomka – bombilla. Po skompletowaniu, możemy przejść do przygotowania naparu. Najpierw do matero wsypujemy susz herbaciany (1/3 objętości kubka). Następnie przechylamy go tak, aby susz znalazł się po jednej stronie ścianki i w puste miejsce wkładamy bombillę. Susz zalewamy niewielką ilością wody w temperaturze 70-80°C. Jeśli użyjemy wrzątku, nada on całości niepożądanego gorzkiego posmaku. Poczekajmy zatem do momentu, aż susz wchłonie wodę, po czym dolejmy do pełna.

Filip Siódmiak