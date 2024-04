Izrael tej broni już nie dostanie

W porównaniu z poprzednim rokiem, Niemcy obecnie prawie nie eksportują broni do Izraela. Od początku roku do 10 kwietnia zezwolono na dostawy o wartości 32 449 euro, podało ministerstwo gospodarki w odpowiedzi na zapytanie posłanki Sevim Dagdelen z Sojuszu Sahra Wagenknecht (BSW).

Dla porównania: w ubiegłym roku niemiecki rząd dał zielone światło dla eksportu broni do Izraela o wartości 326,5 mln euro - dziesięć razy więcej niż w roku poprzednim. Decyzja dotyczyła sprzedaży broni o wartości 20,1 mln euro, w tym 3 tys. sztuk przenośnej broni przeciwpancernej i 500 000 sztuk amunicji. Większość dostaw została zatwierdzona po ataku terrorystycznym Hamasu w dniu 7 października 2023 r.

Koniec zezwoleń?

Według danych ministerstwa gospodarki, od początku marca do 10 kwietnia bieżącego roku nie wydano więcej pozwoleń na eksport broni do Izraela. W lutym wartość zatwierdzonych dostaw wyniosła 2000 euro, a w styczniu 30 449 euro. Do tegorocznego bilansu dochodzą zaplanowane na ten rok dostawy innego sprzętu wojskowego o wartości 10,03 mln euro. https://www.badische-zeitung.de/israel-bekommt-kaum-noch-deutsche-waffen

