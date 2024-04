Zły trend w przemyśle. Głęboki spadek nowych zamówień

Nowe zamówienia w przemyśle spadły o 22 proc. r/r w marcu 2024 r. - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,1 proc.

Zamówienia na eksport i wywóz spadły w marcu o 21,7 proc. r/r i spadły o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym.

„Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w marcu br. była o 22 proc. niższa niż przed rokiem (w tym dla zamówień na eksport spadek wyniósł 21,7 proc.). Nowe zamówienia obniżyły się w większości badanych działów - z wyjątkiem produkcji wyrobów farmaceutycznych (gdzie odnotowano ich wzrost o ok. 11 proc.). Dużo niższa niż w marcu ub. roku była wartość nowych zamówień w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o ok. 40 proc.), odzieży (o ok. 35 proc.) i metali (o ok. 25 proc.). Znacznie obniżyły się też nowe zamówienia m.in. w produkcji papieru i wyrobów z papieru, wyrobów z metali, maszyn i urządzeń oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadki w granicach od ok. 19 proc. do ok. 16 proc.)” - czytamy w komunikacie GUS.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

