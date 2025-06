Firmy mają pod górkę: mniej zamówień, wysokie koszty

W czerwcu Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, spadł do 166,6 pkt. z 166,9 pkt. w maju – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W raporcie podkreślono, że na razie nie zagraża to tendencjom wzrostowym.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w czerwcu 2025 roku odnotował niewielki spadek – do 166,9 pkt. z 166,6 pkt. w maju, czyli o 0,3 punktu – podał BIEC.

„Na razie nie zagraża to utrzymaniu tendencji wzrostowych w kolejnych miesiącach. Wskazuje jednak na trudności gospodarki, a przede wszystkim przedsiębiorstw w prowadzeniu ich działalności, a co ważniejsze na trudności w ich ekspansji” – napisała ekonomistka BIEC Maria Drozdowicz w raporcie.

Podkreśliła, że czynnikami ograniczającymi dalszy wzrost wskaźnika, a tym samym szybszy rozwój gospodarki, są:

@ utrzymujące się od dłuższego czasu słabe tempo napływu nowych zamówień do sektora przedsiębiorstw produkcyjnych,

@ niska wydajność pracy

@ wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza szybko rosnące koszty pracy.

Stopniowa utrata konkurencyjności

„Wszystkie te czynniki przyczyniają się do stopniowej utraty konkurencyjności naszej oferty produkcyjnej i usługowej. Dają temu wyraz menadżerowie przedsiębiorstw. W czerwcowym badaniu koniunktury przeprowadzonym przez GUS znacząco wzrósł odsetek firm wskazujących na wzrost konkurencyjności importu w stosunku do krajowej produkcji. Dla całego sektora przetwórstwa przemysłowego wynosi on blisko 20 proc., ale są branże, gdzie jest on znacznie wyższy, jak np. produkcja metali – blisko 35 proc., przemysł skórzany – blisko 30 proc., czy produkcja urządzeń elektrycznych – blisko 27 proc.” – napisała Drozdowicz.

Dodała, że tak jak przed miesiącem, nie widać przełomu w tempie napływu nowych zamówień do sektora przedsiębiorstw produkcyjnych. Wskazała, że niewielka poprawa nastąpiła jedynie w kilku branżach kierujących swe zamówienia do zagranicznych kontrahentów – chodzi o firmy produkujące środki transportu, przemysł elektroniczny oraz farmaceutyczny.

„W konsekwencji przedsiębiorstwa nie odnotowują poprawy swej sytuacji finansowej, a oczekiwania co do spodziewanej sytuacji w całej gospodarce uległy pogorszeniu” – napisała ekonomistka BIEC.

PAP, sek

