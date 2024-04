Ujemny wynik finansowy NBP. „To papierowa strata”

Kiedy złoty się umacnia, wycena rezerw walutowych NBP w złotych spada. Silnie i niespodziewane umocnienie złotego, do którego doszło pod koniec 2023 r. tłumaczy fakt, że NBP zamiast zysków w ubiegłym roku miał stratę – ocenia główny doradca ekonomiczny PwC Witold Orłowski. Strata NBP to efekt umocnienia się złotego. To papierowa strata, która niczego nie oznacza i nie generuje kosztów” – powiedział główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.

Zarówno straty, jak i zyski banku centralnego, są wirtualne

„Trzeba pamiętać, że bank centralny to nie jest zwykły bank, nie działa dla zysku. Dlatego jego wyników nie interpretuje się tak jak to jest w przypadku banków komercyjnych czy generalnie przedsiębiorstw. Trzeba pamiętać, że zarówno straty, jak i zyski banku centralnego, są wirtualne, bank centralny może mieć straty, może mieć nawet ujemny kapitał i nie ma w tym nic szczególnego” – wskazuje główny doradca ekonomiczny PwC Witold Orłowski.

Dodał, że można się jedynie zastanawiać, co spowodowało, że mimo zagrożenia stratami, NBP jeszcze wczesną jesienią deklarował, że przekaże do budżetu wysokie zyski.

„To budzi podejrzenia o polityczną motywację działań, ale myślę, że podejrzenia są przesadne. Zyski banku centralnego zależą od wyceny aktywów, w tym od wyceny rezerw walutowych. Kiedy złoty się umacnia, wycena rezerw w złotych spada. Silnie i niespodziewane umocnienie złotego, do którego doszło pod koniec 2023 roku, tłumaczy fakt, że NBP zamiast zysków w ubiegłym roku miał stratę” – stwierdził Witold Orłowski.

Podkreślił, że z czysto ekonomicznego punktu widzenia strata banku centralnego nie stanowi „niczego szczególnego ani alarmującego„.

„Natomiast kontrolerzy NIK powinni sprawdzić, czy w momencie kiedy NBP informował poprzedni rząd o prognozowanym zysku, były już przesłanki do ocen, że bank centralny odnotuje stratę. Ale to już nie jest kwestia ekonomiczna, tylko podejrzenie o rolę polityczną banku centralnego, której nie powinno być” – powiedział Orłowski.

To papierowa strata, która niczego nie oznacza i nie generuje kosztów _

„Strata NBP to efekt umocnienia się złotego. To papierowa strata, która niczego nie oznacza i nie generuje kosztów” – powiedział główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. „Jedyny skutek jest taki, że nie będzie wypłaty z zysku, ale nie po to jest bank centralny, żeby generować wpłaty do budżetu. Jeśli NBP ma wynik dodatni, to wpłata następuje, a jeśli z powodu sytuacji rynkowej wynik jest ujemny, wpłaty nie ma” – dodał.

Bank centralny podał także, że w 2023 r. zainwestował przeszło 7,88 mld zł w ETF-y (rok wcześniej bank nie posiadał udziałów w tych funduszach, które odzwierciedlają składy najważniejszych indeksów giełdowych). „W mojej ocenie jest to działanie mające na celu zwiększenie efektywności zarządzania aktywami banku centralnego w celu poprawy rentowności tego procesu” – powiedział Piotr Bujak.

