Polska firma dostarcza trotyl Amerykanom

Kontrakt na dostawę trotylu do produkcji bomb serii Mk oraz amunicji wielkokalibrowej podpisały bydgoskie Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A. z amerykańską firmą Paramount Enterprises International.

Umowa zakłada regularne dostawy do Stanów Zjednoczonych trotylu, który będzie wykorzystywany do realizacji amerykańskich rządowych programów uzbrojenia na rok 2026. To drugi, po zawartym na początku listopada 2023 r., tak duży kontrakt, który otrzymała bydgoska firma od amerykańskiego partnera.

„Kontynuacja współpracy potwierdza pozycję „Nitro-Chem” S.A. jako wiarygodnego i zaufanego dostawcy materiałów wybuchowych” - napisałą spółka w komunikacie.

Kontynuacja dostaw trotylu na rynek amerykański jest potwierdzeniem, że nasze zakłady spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości produkcji zgodnie z rygorystycznymi przepisami międzynarodowymi - powiedział Dominik Sawicki, Prezes Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” S.A.

Podczas podpisywania kontraktu obecni byli przedstawiciele firmy Paramount Enterprises International oraz amerykańskiego przedsiębiorstwa zbrojeniowego General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS). Nie zabrakło przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz firmy Pol-mare, która koordynuje transport produktów z bydgoskiej spółki do USA.

oprac. bz

