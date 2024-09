Obniżki stóp procentowych NBP? Już wiadomo kiedy

Spodziewamy się, że pierwsze cięcia stóp nastąpią w lipcu 2025 roku. Taki scenariusz potwierdzają również obecne wyceny rynkowe – napisał ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnóg w komentarzu do środowej decyzji RPP. Nie było niespodzianki – stwierdził w komentarzu ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Jego zdaniem, obniżka stóp procentowych może nastąpić dopiero w połowie 2025 r.

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Jak przypomniał ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnóg w komentarzu do decyzji Rady, obecnie poziom głównej stopy NBP jest nieznacznie niższy niż na Węgrzech (6,75 proc.), natomiast wyższy niż w Czechach (4,5 proc.) czy strefie euro (4,25 proc.).

„Polityka pieniężna wciąż pozostaje restrykcyjna. Przesłanką do braku obniżek w ocenie rady jest obecnie odbicie inflacji, w sierpniu wskaźnik kształtował się na poziomie 4,3 proc.. Dodatkowym argumentem jest niepewność związana z cenami energii, które najpewniej ponownie podbiją wskaźnik na początku roku” – wskazał ekonomista PIE w komentarzu.

Dodał, że w II połowie 2025 roku inflacja będzie spadać. Przypomniał, że według lipcowej projekcji NBP, w III kwartale inflacja ma zejść z 6,1 proc. do 4,4 proc., co stworzy warunki do złagodzenia polityki pieniężnej.

„Spodziewamy się, że pierwsze cięcia stóp nastąpią w lipcu 2025 roku. Taki scenariusz potwierdzają również obecne wyceny rynkowe. Przy spadającej inflacji realny poziom stóp procentowych pozostanie znacząco dodatni, co oznacza, że tak wysoki poziom nominalnych stóp nie będzie już konieczny do utrzymania stabilności cen. Oprócz niższych odczytów inflacji, kluczowe znaczenie będą miały także cięcia stóp dokonywane przez Fed i EBC oraz umacnianie się złotego, co może nawet przyspieszyć decyzję RPP, zwłaszcza w przypadku znacznej aprecjacji polskiej waluty” – stwierdził Sebastian Sajnóg.

Lewiatan: szok inflacyjny za nami

„Nie było niespodzianki. RPP na pierwszym po wakacjach posiedzeniu nie ruszyła wysokości stóp procentowych. Tak jak wskazywaliśmy wcześniej, to co dzieje się obecnie w gospodarce, pozwala przypuszczać, że ewentualna obniżka może nastąpić dopiero w połowie 2025 roku” – stwierdził w komentarzu do decyzji RPP ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Ocenił, że w „słabym 2023 r.” gospodarka była ewidentnie hamowana przez szybkie wzrosty cen produktów. Jednak stwierdził, że szok inflacyjny jest już za nami.

„Przemysł radzi sobie relatywnie dobrze, podobnie sprzedaż detaliczna, a co za tym idzie konsumpcja. Rynek pracy jest stabilny, a wynagrodzenia nie zwalniają tempa wzrostu, podsycane kolejnymi podwyżkami płacy minimalnej. Wszystko to przekłada się na zaskakująco dobre odczyty tempa wzrostu PKB. Jedyną gałęzią gospodarki, którą ewidentnie uwierają wysokie stopy jest branża budowlana” – ocenił Mariusz Zielonka.

PAP, sek

