Minister cyfryzacji oszukany w sieci!

Krzysztof Gawkowski to wicepremier koalicyjnego rządu i zarazem Minister Cyfryzacji. Teraz przydarzyła mu się przykra sytuacja… właśnie w sieci!

VIN to numer identyfikacyjny pojazdu, nadany i zatwierdzony przez producenta, w którym „zapisana” jest cała historia maszyny. Można ów numer określić mianem PESELa dla pojazdu mechanicznego, w efekcie czego stanowi on cenną informację. Informację na którą mogą połasić się oszuści.

Taka sytuacja przytrafiła się ministrowi Gawkowskiemu. Całą opisał na platformie X!

Polityk ofiarą

Jak wskazał Gawkowski, nabył on za 100 tys. złotych samochód francuskiej marki. Niestety - jak okazało się z czasem - jego maszyna ma „brata bliźniaka” - inne auto jest zarejestrowane z tym samym numerem VIN!

W październiku 2023 kupujemy auto - Peugeota 5008 od prywatnej osoby. Przed zakupem sprawdzamy pojazd po numerze VIN i dodatkowo jedziemy na sprawdzenie do autoryzowanego serwisu Peugeota. Płacimy za usługę sprawdzenia, otrzymujemy potwierdzenie. Kupujemy auto z całą historią i rejestrujemy w urzędzie komunikacji. Inwestujemy, użytkujemy przez ponad pół roku i teraz dowiadujemy się, że samochód jest nielegalny.

Jak dodaje minister służby zadziałały profesjonalnie i nie ma on do nich pretensji, jednak jego niepokój budzi to, że auto było sprawdzane przez autoryzowany serwis marki!

Nie rozumiem jednak, jak autoryzowany serwis mógł nie sprawdzić dlaczego w innym państwie (macierzystym dla marki) jeździ samochód o takim samym nr VIN!?

Będą zmiany

Minister już zapowiedział zmiany w prawie, by takie sytuacje się nie powtarzały:

Postaram się również o zmiany legislacyjne w prawie. Każdy obywatel przed zakupem auta, powinien mieć możliwość potwierdzić czy gdzieś w UE nie jeździ numerowy klon samochodu, które chce nabyć. Wyrządzono mojej rodzinie krzywdę, a w oku zakręciła się łza. Mam jednak nadzieję, że służby państwa zadziałają sprawnie i szybko wykryją przestępców, a oni poniosą zasłużoną karę.

Internauci komentują

Sytuacja jest bez wątpienia przykra, jednak polityk zetknął się też z krytyką internautów.

Obecni na platformie X użytkownicy wytknęli politykowi, że ten zapowiada zmiany prawne dopiero, gdy przykra sytuacja dotknęła jego. Tymczasem zwykli obywatele muszą radzić sobie sami!

Dopiero wtedy, kiedy trafi w polityka chcecie coś zmienić

Panie ministrze, miał pan faktycznie pecha, ale dla obywateli(pełni pan misję) to szczęście, że trafiło właśnie na pana!

Oby zapowiedziane zmiany istotnie poprawiły sytuację polskich obywateli dotkniętych tym problemem.

X/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ale traf! Mamy złoże uranu tuż obok planowanego reaktora

Nowy gracz wchodzi w atom

Znów tragedia na ćwiczeniach wojskowych

Specsłużby docenione przez Tuska. Będą ekstra podwyżki