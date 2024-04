Zaginiony operator GROM: Poszukiwania trwają

Wojsko nie przerywa poszukiwań żołnierza jednostki wojskowej GROM, który zaginął podczas ćwiczeń w Zatoce Gdańskiej. Do zdarzenia doszło w środę po południu w okolicach wyjścia z gdańskiego portu na wysokości plaży Westerplatte.

„Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień przyniesie jakiś przełom. Działania cały czas trwają” - powiedział PAP w piątek rano rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych ppłk Mariusz Łapeta.

Okręty RP wciąż szukają

Jak wynika z danych serwisu Marine Traffic, w piątek rano w rejonie poszukiwań są okręty ORP Mewa, ORP Zbyszko i ORP Albatros.

Do zaginięcie nurka doszło w środę ok. godz. 13 w okolicach wyjścia z gdańskiego portu na wysokości plaży Westerplatte, gdzie od rana odbywały się ćwiczenia nurków wojskowych. „Ćwiczenia były prowadzone ok. 800 metrów od jednostki” - doprecyzował w czwartek ppłk Łapeta.

Najbardziej tajemnicza, polska jednostka

Żołnierze GROM-u stacjonują na półwyspie Westerplatte w Jednostce Wojskowej 2305.

W środę w akcję poszukiwawczą zaangażowane były również jednostki cywilne: WOPR i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR. W czwartek rzecznik SAR Rafał Goeck poinformował, że w środę ok. godz. 19 zakończyli oni swoje działania. Zapewnił, że ratownicy wyruszą, jeżeli Marynarka Wojenna będzie potrzebowała ich wsparcia.

