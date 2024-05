Podjęcie walki z korupcją. "To dzięki CBA"

To m.in. dzięki CBA udało się zmienić przesiąkniętą korupcją polską mentalność – oświadczył w piątek prezydent Andrzej Duda. Dodał, że jest to dorobek polskiego społeczeństwa, którego sprzeciw dał podstawy twardej walce z korupcją.

Prezydent przemawiając na pl. Zamkowym w Warszawie podkreślał, że przed Polakami stoi bardzo ważne zadanie „kontynuowania dzieła, dla którego mówimy: to nie Nowy Jork, to Warszawa”.

To dzięki czemu mówimy, to Polska. To jest nasza ojczyzna, to nie są bogate państwa Zachodu. To my, z naszym dorobkiem ostatnich trzech dziesięcioleci. To nasz trud, to nasz wysiłek, to nasza mądrość i umiejętność zagospodarowania tego, co nam przekazano, byśmy stworzyli naszą część Europy, dobrą dla pozostałych – podkreślił Andrzej Duda.